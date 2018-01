Guillermo del Toro dedica a jóvenes sus 13 nominaciones a los Oscar

“Es un gran honor y una gran alegría el estar aquí con una película (La forma del agua) que es fiel a mis convicciones y a las imágenes que amo desde la infancia”

La entrega 90 de los premios de la Academia entra en su recta final y la cinta La forma del agua se apunta como la máxima ganadora de la próxima edición con 13 nominaciones

La forma del agua, del director mexicano Guillermo del Toro se quedó a una sola candidatura del récord de 14 que comparten La La Land, Titanic y Eva al desnudo. No obstante, con 13 nominaciones obtenidas ayer martes, rumbo a la entrega número 90 de los premios de la Academia, el filme del cineasta tapatío se perfila como el principal candidato a triunfar en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo en el teatro Samuel Goldwyn de Beberly Hills, informó Vanguardia.

La gala que será presentada por segundo año consecutivo por Jimmy Kimmel, puede tener a Del Toro como el vencedor absoluto, sobre todo tomando en cuenta los galardones recibidos en los Globos de Oro, Critic’s Choice y León de Oro en el pasado festival de Venecia. Sin embargo, tiene a unos serios competidores que buscan triunfar esa noche.

Dunkirk, de Christopher Nolan, sigue de cerca a La forma del agua, con ocho nominaciones incluyendo la de Mejor Director, siendo esta la primera vez que el director británico-estadounidense es postulado en esta categoría.

No muy lejos de ambos filmes se encuentra Tres anuncios en las afueras, que quedó como la tercera película más postulada, con siete candidaturas y cuya apuesta principal es el premio a mejor película.

En total fueron nueve las producciones que recibieron su postulación a mejor filme: La forma del agua, Tres anuncios a las afueras, Lady bird, ¡Huye!, The post, Dunkirk, Call me by your name y Phantom thread.

Las seis nominaciones de Phantom thread sorprendieron en medio de la acaparación de Del Toro y Nolan, ya que había sido la gran ausente en esta temporada de premios. Sin embargo, la más reciente cinta de Paul Thomas Anderson y supuestamente la última de Daniel Day-Lewis recibió seis nominaciones de la Academia.

“Es un gran honor y una gran alegría el estar aquí con una película que es fiel a mis convicciones y a las imágenes que amo desde la infancia”, dijo el cineasta mexicano al medio EFE.

“Agradezco a la Academia y a mis colegas de profesión su amable disposición hacia The shape of water. Comparto estas nominaciones con todos los jóvenes cineastas en México y Latinoamérica que tienen sus esperanzas puestas en el quehacer cinematográfico y en la historia íntima de su imaginación”, comentó Guillermo del Toro.

EL MUNDO DE LA CULTURA MEXICANA APLAUDE A DEL TORO

El mundo de la cultura mexicana, incluyendo reconocidas figuras como Diego Luna o el también oscarizado Alfonso Cuarón, celebró las 13 nominaciones al Oscar de The Shape of Water de Guillermo del Toro, que parte como favorita en esta 90 edición.

Éxito a Guillermo del Toro, cuya película La forma del agua ha sido nominada en trece categorías de los premios Oscar, entre ellas Mejor Director y Mejor Película”, dijo la secretaria de Cultura de México, María Cristina García Cepeda.

Su colega Alfonso Cuarón, ganador del Oscar a Mejor Director por Gravity, también felicitó a Del Toro, nacido en Guadalajara en 1953.

Son 13 nominaciones al Oscar por ‘The Shape of Water’. Felicidades Memo!!!!!!”, expresó el director.

Diego Luna felicitó a Del Toro con un: “Qué maravilla maestro!! Te mereces todas las fanfarrias del mundo. Eres un chingonazo!!!”.

El Instituto Mexicano de Cinematografías (IMCINE) y la Academia Mexicana de Cine también expresaron elogios al director en sus redes sociales, a la espera de conocer el desenlace el próximo 4 de marzo.

En tanto, Gael García Bernal, que puso voz a uno de los personajes de Coco, celebró que esta animación de Disney haya logrado dos candidaturas, a mejor película de animación y a mejor canción original.

Guillermo del Toro podría ser el tercer mexicano en ganar un Oscar a Mejor Director, tras los conseguidos por Alfonso Cuarón en 2014 y Alejandro González Iñárritu por Birdman, en 2015, y Revenant, en 2016.

EL JALISCIENSE Y SU CRÍTICA A LA POLÍTICA

Guillermo del Toro, al igual que sus amigos Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu, ha seguido la situación crítica del país.

En el Festival de Cine de Toronto, donde proyectó La forma del agua en septiembre pasado, el cineasta recordó que los problemas en el país no surgieron hace un par de años:

“Los hemos visto durante décadas.”

Entonces le cuestionaron si le gustaba que lo felicitara el presidente Enrique Peña Nieto, y contestó sin dudar:

“¡No, no me gusta cuando me felicita! No me gusta porque México es un país que ha tenido grandes personas, de todo: atletas, artistas, científicos, filántropos… pero no hay grandes políticos. A veces me pregunto cómo es posible que no nazcan ni diez políticos que hagan lo que se tiene que hacer, que tengan esa vocación… La clase política está pervertida, hay todo un rollo para hacer justamente lo contrario de lo que se debería hacer”.

“De Peña Nieto, lo cierto es que me parece absolutamente aterrador que en su función haga lo opuesto a lo que tiene que hacer”.

Con Bertha Navarro produce el documental Ayotzinapa: el paso de la tortuga, dirigido por Enrique García Meza, sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala (Proceso, 2139) porque cree que es importante que ese suceso se documente.

“Me parece que es el síntoma más atroz de la terrible descomposición social y de la destrucción de los pactos más básicos de civilidad.

Luego de los Globos de Oro para La forma del agua por Mejor Dirección y Mejor Banda Sonora y los reconocimientos de los Critics Choice, Bertha Navarro, expresa a este semanario su sentir al respecto:

“Es la mayor felicidad, por Guillermo… Su talento es increíble. Y haber sido parte de su proceso y realizar juntos sus tres películas en español ha sido un regalo de la vida”.

En 2016, cuando como candidato el ahora presidente Donald Trump visitó México para reunirse con Peña Nieto, Del Toro escribió en su twitter: “Lo impensable. Lo perdonable. Lo imposible. El abismo”.