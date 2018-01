“La región salvaje” es una denuncia a la violencia de género

La película se estrena el próximo 2 de febrero en 100 salas de cine de México

Arturo Arellano

“La región salvaje” es una película mexicana de género fantástico, dirigida por Amat Escalante, quien encuentra en la fantasía y el terror un gran vehículo para llevar un mensaje de conciencia, una crítica a la violencia de género, una denuncia para que la gente abra los ojos ante la realidad de las mujeres, no sólo en México, sino en el mundo, donde no se ha logrado la equidad de género. La película, si bien narra la historia de dos mujeres cuyas vidas están en un peligro inminente, también está cargada de detalles que hacen referencia a los problemas y violencia a la que se enfrentan las mujeres todos los días. La cinta se estrena este 2 de febrero en 100 salas de cine del país.

Fernanda de la Peza, productora y editora de la película, en compañía de Amat Escalante, director de la misma, ofrecieron una rueda de prensa, en la que Escalante refirió: “Casi siempre es en la edición de mis películas cuando empiezo a pensar en la otra, ‘Bastardos’, “Sangre’ y ahora ‘La legión salvaje’, que surge no de una imagen que se me ocurre, sino de una que veo en un par de artículos del periódico, uno amarillista y otro normal. Uno es el caso Lucero, del que Proceso habló demasiado y el otro caso una portada de un hombre ahogado en un río ‘Ahogan a jotito’, decía, cuya nota explicaba que trabajaba en un hospital. Eso me impactó porque era un hombre que ayudaba a la gente y fue asesinado por su preferencia sexual, luego de muerto también lo humillaban con esa clase de encabezado. El caso de la mujer es una chica a la que violan y terminan echándole la culpa. Son historias que no están en la película, pero que sí inspiraron a lo que aquí sucede, porque esta es una incursión al género de terror”. Dijo y añadió que “siempre he tratado de filmar en un formato que parezca terror, son escenas reales que pasan en México, pero al verlas de este modo, uno brinca y se tapa los ojos, como en cualquier película de horror”.

Refiere que “creo que siempre hay algo de injusticia social y moral, de mantener a alguien en una posición por su preferencia sexual. Así que quise contar ese planteamiento a través de los dos personajes femeninos, quería llegar a una verdad, pero la verdad se me complicó porque no encontramos aquí la liberación o salvación de la mujer, al menos no en este planeta… Aquí es ficción y no hayamos una solución terrestre o humana a este problema, sin embargo, no pierdo la esperanza de que esa justicia se de en algún momento en la vida real. Que las mujeres sean tratadas de la misma manera que el hombre, que reciban las mismas facilidades y que no haya acoso, que exista la igualdad”.

Fernanda Peza, en el tema del montaje de la película, explicó que “la editamos Amat y yo, nos llevó seis meses de edición, el reto fue mezclar dos mundos el hiper-real y el de la criatura. Cuando empezamos a avanzar nos libramos un poco del guión y fluimos, porque al principio queríamos tener a la criatura todo el tiempo, de modo que era complicado, el reto fue mezclar los mundos. Los efectos digitales son de primer nivel, es una película muy libre y consciente de las posibilidades económicas, pero son recursos muy bien utilizados, aquí hay dinero de Dinamarca, Suiza, Francia, Noruega y por supuesto México. La criatura se diseñó en Dinamarca y la idea era retratar en ella los miedos, inseguridades y demás cosas que a las que nos enfrentamos como humanos y tenemos que convivir con ello”.

Aseguran que “el éxito de gente como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, sin duda le viene muy bien al cine mexicano, porque voltea a ver lo que los más joven es es tan trabajando, abren una brecha muy importante a nivel mundial. La más grande, esperemos que Guillermo gane el Oscar eso sería ideal para nuestro cine”, concluyó.