Empresarios y promotores serán testigos del talento de Jerónimo Sada

La cita es este jueves 25 de enero en punto de las 19:00 horas en el Lunario del Auditorio Nacional

El talentoso cantautor, Jerónimo Sada, graduado en la Facultad de Medicina desde el año 2005, nació para ser artista, pues su vocación en el espectáculo ha sido tan fuerte, que terminó inclinándose de manera definitiva hacia la música.

“Escribo por necesidad emocional, porque tengo que decir algo. Y lo digo porque corresponde a mi manera de ser. Me levanto y me voy directo a la computadora. Allí me pongo a escribir”.

Decide cambiar cuerpos por almas y tristeza por sonrisas. Sus composiciones son, sin duda, frescas, sensibles e inteligentes a la vez, por lo que el propio Jerónimo refiere: “Traigo un gusanito adentro, una idea, un sentimiento de algo que me pasó o me pudo pasar”-

Regio de nacimiento y ciudadano del mundo por conviccion, dijo que cuando elabora cada tema, toma su guitarra clásica y… ¡ya! Así va creciendo su catálogo, un repertorio en que ya se acumulan unas mil canciones. Además, Jerónimo Sada toca “un poco de saxofón y piano”.

Nacido en Monterrey el 24 de septiembre de 1979, empezó a componer hace aproximadamente unos 12 años. Jerónimo, creador del concepto mariachi de autor, se acompaña del Mariachi Tradicional con sus intrumentos clásicos, además de incluir piano, chelo, batería, percusiones, guitarra eléctrica, esto según lo requieran el acompañamiento de sus temas.

Recientemente, el maestro tenor Fernando de la Mora interpretó en su más reciente presentación en el Auditorio Nacional uno de los temas compuestos por Sada.

Hasta ahora sus composiciones han sido grabadas por artistas como El Chapo de Sinaloa, Palomo, Los Cardenales de Nuevo León, La Banda Que Manda, Uranio, La Morocha, Huichol Musical, La Firma, Tigrillos, Grupo Zaino, Banda Estrellas de Sinaloa y otros.

A nivel de cantautor, Jerónimo Sada ya tiene un disco “rock pop y mezcla grupera, que “se llama ‘Pez mediano’ y me define como ser humano”.

Respecto a su afiliación con SESAC Latina, Jerónimo Sada afirma que fue su editor, Máximo Aguirre, quien le dijo que parecía ser la sociedad “más conveniente” para su desarrollo artístico: “Sé que vienen un montón de cosas buenas de esta asociación”, resume.

Respecto a su inspiración, Jerónimo Sada dice que lo motiva cualquier circunstancia, incluso el posible malestar físico, fruto de un exceso en la bebida en torno al cual da un elocuente ejemplo: “Voy a una fiesta y pienso emborracharme para que me duela más la resaca que su ausencia. Al otro día sé que me va a importar más el dolor de cabeza que el dolor del corazón”, concluyó.

Y será este jueves 25 de enero cuando en el Lunario del Auditorio Nacional, Jerónimo Sanda presentará su talento ante empresarios- promotores en punto de las 19:00 horas.

Recientemente, el maestro tenor Fernando de la Mora interpretó en su más reciente presentación en el Auditorio Nacional uno de los temas compuestos por Jerónimo Sada