El 31 de enero, plazo para tramitar credencial-INE

Para reposición, hasta el 20 de junio

El Instituto Nacional Electoral (INE), recordó que no habrá prórroga para tramitar la credencial de elector por primera vez o hacer un cambio de domicilio, pues el plazo vence el 31 de enero próximo, y para reposición hasta el 20 de junio.

En conferencia de prensa, el consejero Enrique Andrade reiteró que es falsa la información que circula en redes sociales respecto a que todas las credenciales expedidas por el Registro Federal de Electores (RFE) no son vigentes y que no se podrá votar el 1 de julio.

Los ciudadanos pueden verificar la vigencia de sus credenciales emitidas por el RFE en la propia mica, y las que tengan en el recuadro correspondiente el año de 2018 en adelante aún sirven para poder votar en las próximas elecciones.

Andrade González añadió que quienes tengan duda sobre la vigencia de su credencial pueden verificarla en la página www.ine. com, para evitar caer en información falsa que es difundida en redes sociales.

“Hacemos un llamado a la responsabilidad de los actores políticos y en general de la ciudadanía para evitar malinformar a la sociedad respecto de qué credenciales son vigentes y cuáles no. Las del IFE son vigentes siempre y cuando tengan el recuadro 18 o después del 18”, insistió.

El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores indicó que el 15 de febrero próximo se entregará en medio magnético la lista nominal a los partidos políticos para que la verifiquen, y sólo contiene los nombres de los ciudadanos.

“Ya no tiene fotografía, ya no tiene domicilio. Esta también fue una situación que se modificó en el año 2016 para que no estén en riesgo los datos personales de los ciudadanos, que contienen en estas listas de electores”.

Por su parte, el director del RFE, René Miranda Jaimes informó que los 919 módulos, donde laboran 6 mil 700 funcionarios, estarán abiertos todos los días, incluido este fin de semana, hasta el 31 de enero, hasta que se atienda a la última persona.

En tanto, la consejera Dania Ravel Cuevas recordó que las personas trans pueden acudir a los módulos a hacer el trámite de cambio de fotografía, usando la vestimenta que prefieran y no se les puede exigir que se quiten los aretes o accesorios.

La funcionaria expuso que al 12 de enero en el listado nominal hay 87 millones 824 mil 464 ciudadanos, mientras que en el padrón electoral hay 89 millones 482 mil 576, lo que implica una cobertura de 98.6 por ciento.