AMLO ya está pensando en cómo gobernar el país

Reitera su confianza en el triunfo

Afirma que las puertas de Morena están abiertas para todos

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que ya está pensando en cómo gobernar el país, al reiterar su confianza en ganar los comicios de julio próximo.

Respecto a una posible adhesión de Gil Zuarth, el aspirante único a la candidatura presidencial de Morena, PT y PES, sólo reiteró que “todo el que quiera unirse a este movimiento tiene las puertas abiertas”.

En su segundo día de gira por Chiapas, el tabasqueño afirmó que sus opositores se están dando cuenta de su ventaja en las encuestas y por ello hacen expresiones al respecto como el senador panista Roberto Gil Zuarth.

Luego de encabezar una asamblea informativa en el municipio de Teopisca, López Obrador explicó que su confianza en ganar la elección del 1 de julio también es por los otros contendientes.

“No es nada más un asunto nuestro, es que no levantan, no el (precandidato) del PAN ni el del PRI, porque ya se demostró que no levanta Meade, eso está aceptado. Pero tampoco levanta Anaya, toca guitarra, toca violín y no levanta, entonces vamos a esperar, pero nos ha ido muy bien a nosotros”, señaló.

Según López Obrador, el pueblo de México necesita la reconciliación y externó su desacuerdo con la consigna de ni perdón ni olvido, “olvido no, pero perdón sí”. López Obrador aseguró que se hará un cambio para bien del país, que será de raíz, de manera pacífica, pero al mismo tiempo radical, porque acabará con la corrupción, que es el principal problema de México.

Pidió al pueblo de Chiapas tener confianza, porque habrá cambios profundos y lo primero será abatir la corrupción, que constituye un cáncer que destruye al país y le impide salir adelante.

El tabasqueño argumentó que está demostrado que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza, ya que la clase mayoritaria es la clase media, pero en México, por la corrupción, la clase mayoritaria es la pobre.

Por la tarde, en el municipio de La Trinitaria, el tabasqueño llamó de nueva cuenta a todos los que quieran unirse al proyecto que encabeza, con miras a la jornada electoral del 1 de julio.

Analiza propuestas para fiscales anticorrupción y electoral

López Obrador dio a conocer que el lunes próximo presentará en la Ciudad de México las tres ternas, integradas por nueve hombres y mujeres, que podrían ser nombrados como procurador, fiscal anticorrupción y fiscal electoral.

Aseguró que durante su campaña invitará a los maestros de la disidencia magisterial y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para llevar a cabo el Congreso Nacional en Guelatao, Oaxaca.

Ello, detalló, a fin de que conjuntamente con padres de familia y especialistas se elabore un plan educativo para mejorar la educación en México. “Vamos a convocar a la unidad del movimiento magisterial”, sostuvo el también aspirante presidencial del partido Encuentro Social.