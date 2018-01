“El Test”, una joya escénica, que será el primer estreno de MejorTeatro

Issabela Camil, Laisha Wilkins, Geraldine Bazán y Luz Ramos alternan en los roles de “Paula” y “Bertha”; Leonardo García, Rodrigo Cachero, Víctor Huggo Martin y Juan Carlos Barreto serán “Tony” y “Héctor”

¿Qué preferirías: que te dieran 100 mil dólares en este momento o un millón dentro de diez años? La premisa es por demás seductora y tienta a cualquier persona… ¿o no?

La pregunta te la podrán responder en unas cuantas semanas Issabela Camil y Laisha Wilkins, quienes alternarán en el personaje de “Paula”; o Geraldine Bazán y Luz Ramos, quienes compartirán el rol de “Bertha”.

De igual manera, la respuesta podría venir de Leonardo García o Rodrigo Cachero, quienes alternarán en el papel de “Tony” o de Víctor Huggo Martin y Juan Carlos Barreto, quienes compartirán el rol de “Héctor”. Todos ellos, los brillantes actores que protagonizarán la obra “El Test”, primer estreno de MejorTeatro, para el año que está arrancando.

“El Test” es una de esas pequeñas joyas escénicas, que amén de divertir se convierten en un gran catalizador para las emociones de un público que, necesariamente, se ve reflejado en escena, se siente identificado con lo que viven los personajes y luego de ver la obra se va a su casa preguntándose: ¿qué haría yo en un caso similar?

En este momento, mientras lees este texto, trata tú mismo de responder a la pregunta inicial. En un primer vistazo la interrogante parece no tener vuelta de hoja, ¿o no? Sin embargo, cuando a este planteamiento se van sumando algunas variables muy personales, que tienen que ver con el amor, la seguridad, la pareja, el bienestar personal, los hijos, el honor, el amor propio… seguramente la respuesta no será tan simple ni automática.

Escrita por Jordi Vallejo Duarri, “El Test” fue merecedora del primer lugar en el prestigiado premio dramatúrgico Fray Luis de León, en España, luego de lo cual ha tenido exitosísimas temporadas en la península ibérica, así como en Perú, y actualmente en Argentina.

Vallejo Duarri forma parte de la nueva generación de exitosos autores catalanes contemporáneos, y tal ha sido su impacto y enorme aceptación entre el público que se le conoce como “autor-llena teatros”.

Además, por si fuera poco, a este proyecto hay que sumar el toque maravilloso que imprimirá a la escena la dirección de Daniel Veronese, sin duda, uno de los creativos más respetados, reconocidos, admirados del teatro de habla hispana; quien con “El Test” suma una nueva colaboración con esta misma empresa productora, luego de los éxitos de “Gorda” y “Bajo terapia”.

“El Test” llega a los escenarios mexicanos de la mano de Morris Gilbert, Sebastián Butrach y OCESA y se estrenará el jueves 15 de marzo en el Teatro Zéntrika en Santa Fe, y tendrá funciones de jueves a domingo.