Diviértete junto con tus amigas, Spin Master te dice cómo

Recrea tus episodios favoritos de Masha y Osos con todos los personajes de peluche

Masha interactiva y Muñecos de Peluche

¡Vete a casa con Masha! Tu adorable y traviesa niña favorita de Masha y el Oso.

Esta muñeca interactiva de Masha tiene mucha personalidad. Tu muñeca realmente ríe cuando la balanceas de un lado a otro.

Además, ¡dice 12 frases diferentes del show y canta una hermosa canción!. Asimismo, recrea tus episodios favoritos de Masha y Osos con todos los personajes de peluche, incluyendo a Oso, Panda y Conejo ( se venden por separado). ¡Entra en una loca y divertida aventura con Masha y el Oso!.

Set Masha a la Moda

¡A Masha, en su show, le encanta cambiarse de ropa, tanto como puede! Los sets de Masha a la Moda le dan vida a tu pequeña traviesa favorita Masha.

El set incluye una muñeca y 3 atuendos complementos para vestirla.

Cada atuendo y accesorio se coloca fácilmente para cambiarla con rapidez. Viste a Masha con diferentes y variados atuendos, ¡Los mismos personajes que en la serie! Complementa el look con los diferentes accesorios y no olvides sus increíbles zapatos. ¡Combina para obtener looks únicos!