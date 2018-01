DIF apoya con sillas de ruedas a personas de escasos recursos

Con recursos procedentes de empresarios

Naucalpan, Estado de México.- Con el propósito de apoyar a la población en condición de vulnerabilidad, el gobierno local, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entregó cuatro sillas de ruedas, una de ellas para parálisis cerebral infantil (PCI), a personas de escasos recursos.

En el marco de la primera entrega de apoyos 2018, el DIF Naucalpan informó que tres de las sillas de ruedas fueron entregadas a Bernardo Gutiérrez Rodríguez, María Elena Sánchez Terrazas y Arnulfo Rubio Vilchis, de las colonias La Presa, Las Hueras I Sección y Olímpica Radio, respectivamente, en tanto que la silla PCI fue otorgada a una niña de 12 años, vecina de la colonia La Mancha III.

Dulce María Abarca Torres, madre de la menor con epilepsia, microcefalia y parálisis cerebral, expresó: “La verdad estoy muy agradecida porque realmente fue muy rápido, mis vecinos hicieron la petición de la silla a mediados de diciembre, no la esperaba tan pronto, pero ayer que me hablaron para avisarme que ya me la iban a entregar me dio mucha alegría por mi hija”.

Los recursos para la adquisición de estas sillas fueron recaudados por la Unidad de Procuración de Fondos del DIF, con el apoyo de empresarios del municipio y personas altruistas; en lo que va de la presente administración, esta área ha entregado 157 sillas de ruedas, dos de ellas para pacientes con parálisis cerebral.

Con este tipo de apoyos, el Gobierno de Naucalpan mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad, al tiempo que trabaja para reforzar la seguridad en todo el municipio con recorridos permanentes del Grupo Montado de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito.