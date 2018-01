“La jaula de las locas” arranca su tercera temporada

La actriz Itatí Cantoral devela la placa por 600 exitosas representaciones

Asael Grande

La locura de la jaula no para y su productor Juan Torres, junto con la compañía festejaron, gracias al público, el llegar a una tercera temporada en cartelera y para esta celebración la producción de la obra “La jaula de las locas”, se engalanó con una madrina de lujo, la primera actriz Itatí Cantoral, quien celebró con la producción de esta puesta en escena, dos años en cartelera, y 600 representaciones.

Desde su regreso a los escenarios mexicanos, después de casi 23 años de éxito durante la temporada de estreno, “La jaula de las locas”, espectacular comedia musical, festejó en grande sus 600 representaciones ininterrumpidas, y en el arranque de su tercera temporada de estar en el gusto del público en el escenario del Teatro Hidalgo, y lo hizo con una madrina de honor: Itatí Cantoral, quien al finalizar la función especial de aniversario, felicitó al elenco y a la producción de esta maravillosa puesta en escena.

“De verdad, muchas felicidades, muchísimas gracias a todos, no puedo decir lo extraordinario que son cada uno de ustedes, el trabajo de ustedes es espléndido, son fantásticos en el escenario, grandes actores y bailarines, es una gran ‘Jaula de las locas’, a nivel mundial, muy poderosa, me siento muy agradecida por el honor de poder compartir el escenario con tanto talento, más de dos años en cartelera en este Teatro Hidalgo que Juan Torres recuperó, que ustedes recuperaron, un teatro tan hermoso, gracias, creo que ‘La jaula de las locas’ es una obra que va a durar mucho más tiempo, y quien no la ha visto la tiene que ver, soy una fan de todos ustedes”.

Por su parte, y en entrevista con DIARIOIMAGEN, el productor Juan Torres, dijo: “estuvimos seis meses en el Teatro Manolo Fábregas, el año pasado, y esta es la tercera extensión de temporada, de hecho es maravilloso, porque la placa conmemorativa dice que es la tercera temporada, son más de dos años de estar en cartelera, es algo inexplicable por muchas razones, qué padre festejarlo con Itatí Cantoral, que es nuestra madrina, ha sido maravilloso que el público venga a ver ‘La jaula de las locas’, eso es algo que agradezco mucho, y que no nos la creemos”.

“La jaula de las locas” aborda la historia de “George”, propietario de un centro nocturno en la Riviera Francesa y su pareja de muchos años, Albin, un travesti, reciben la visita de Michel, el hijo de George. Michel está por contraer matrimonio y los padres de su novia -un político de ultraderecha y su conservadora esposa- quieren conocer a los futuros consuegros. Durante un fin de semana, George y Albin deberán aparentar que llevan una vida “normal”, dando pie a toda suerte de hilarantes enredos. A medida que avanza la trama, un emotivo desenlace sobre el verdadero significado del amor en pareja, la lealtad y el amor a los hijos, antecede a un espectacular cuadro musical.