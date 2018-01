“La señora presidenta” regresa con Héctor Suárez

A partir del 2 de febrero, la puesta en escena ofrecerá temporada de 12 semanas en el Teatro Aldama durante este año electoral

Arturo Arellano

La icónica puesta en escena “La señora presidenta” que fue representada durante años por el primer actor Gonzalo Vega, regresa a la cartelera, pero en esta ocasión en la piel y talento de extraordinario comediante mexicano Héctor Suárez, quien en compañía de un gran elenco y bajo la dirección de su hijo Héctor Suárez Gomís intentarán conquistar al público con una versión diferente, que arranca sus presentaciones este 2 de febrero en el Teatro Aldama, donde permanecerá durante 12 semanas, en este año de elecciones en México.

En conferencia de prensa, Alejandro Gou, productor de la puesta en escena y todo su equipo ofrecieron detalles al respecto. Héctor Suárez refirió: “fui llamado por Alejandro Gou, yo ya tenía antecedente de esta obra, el productor Téllez me la ofreció antes que a Gonzalo (Vega), quien era mi compañero y amigo, pero en aquella ocasión no pude hacerlo, así que la hizo Gonzalo y lo hizo extraordinario, ojalá nos fuera la mitad de bien de lo que le fue a él”.

Añade que “es un montaje escrito por dos autores, es un vodevil francés, que había que actualizarlo, ahora es moderno, ya que han cambiado las cosas. Es otro concepto, respetando la línea de los autores, no pude ver la versión de Gonzalo, pero estoy seguro de que era muy buena, aquí haremos otra versión. Los actores somos el reflejo de lo que sucede en el país con su gobierno y aquí van a ver esto a través de la comedia, veremos cosas que pasan en el país de manera divertida”.

Lo mismo, celebra que ahora hay mayor “apertura, uno puede tocar temas de política, ya puede uno decir todo lo que quiera sin que te pase nada. No hay temor porque no he difamado a nadie, si abro la boca en un escenario, será para decir la verdad. Hay temor quizá de ciertas personas que tienen un pensamiento cobarde, he estado tres veces a punto de perder mi vida, pero hay que decir la verdad, hablar, reclamar, somos un pueblo sin cultura de reclamo, porque nadie dice nada y eso debe cambiar”.

Michelle Vieth, quien da vida a Catalina, señaló que “estoy muy agradecida de poder debutar profesionalmente en teatro, en medio de tantas estrellas, tengo un personaje muy lindo, que maneja una dualidad interesante. Para poder entenderla deben ir al teatro. No he manejado la comedia mucho, pero aprender de Héctor Suárez es un privilegio y honor porque para mí, hay dos tipos de comedia. La comedia general y la que maneja don Héctor, que supera todo referente, se van a sorprender”.

Finalmente, Héctor Suárez, indicó que “no sé si es mejor o de más calidad, pero sí es diferente, todos estamos dando lo mejor de nosotros. Existe una gran camaradería entre los actores y eso se refleja en el escenario, nos llevamos bien y tenemos buena química lo cual permite una fluidez de la comedia bastante atractiva”.

Alex Gou refiere que “estamos haciendo un gran trabajo, tenemos todo en regla, los derechos de la obra, los papeles, todo está perfectamente bien organizado, planeamos incluso una gira, la cual abordaremos sin temor, porque somos un equipo de producción que trabaja para el público y no debemos nada a nadie, no tenemos por qué temer”.

“La señora presidenta” en la piel de Héctor Suárez se presenta a partir del 2 de febrero en el Teatro Aldama, donde permanecerá con funciones los viernes 19:00 y 21:00 horas, sábados 17:30 y 20:30 horas y domingos 17:00 y 19:30 horas, durante 12 semanas.

LAS OBRAS SON DE LOS AUTORES, NO DE LOS ACTORES Las obras son de los autores, no de los actores, yo siempre voy con la bandera de ‘no a la piratería’; es un placer trabajar con estos actores, empezar un proyecto siempre es un gran reto”, señaló el productor Alejandro Gou