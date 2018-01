Desaparición de Marco Antonio: ya se les hizo “bolas el engrudo”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

A SSP y PGJ de la CDMX; mal le sale jugada a Delfina

Un hecho que pareció intrascendente, se convirtió, sin duda, en un tema delicado, por el cual, ya se comenta que podrían caer cabezas en el gobierno de la Ciudad de México. Ayer, al pie del Ángel de la Independencia, se desarrolló un mitin para exigir la aparición de Marco Antonio Sánchez, de 17 años de edad, estudiante de educación media superior, cuya única “falta” fue intentar tomarse una “selfie” junto a un graffiti.

A más de uno se le hizo “bolas el engrudo” con este caso; por lo menos a dos funcionarios capitalinos, y ahí está como muestra que la Comisión de Derechos Humanos abrió una justificada queja hacia la SSP y PGJ capitalinas, para solicitar medidas precautorias, con el objetivo de salvaguardar los derechos humanos del adolescente, que no aparece, mientras que los policías que lo “levantaron” (porque esto no puede llamarse de otra forma), declararon que lo dejaron en libertad, presuntamente, a petición de un ciudadano desconocido.

Respecto a este asunto, la candidata de la coalición “Por México al Frente”, al gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, durante un recorrido por la delegación Venustiano Carranza, exigió que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia de la CDMX, que encabezan Hiram Almeida y Edmundo Porfirio Garrido, respectivamente, den puntual explicación de lo que ocurrió el pasado 23 de enero, “y garantizar que Marco Antonio regrese a casa”.

Hay que anotar en este sentido que, según se sabe, varias causas “se le han hecho bolas” al procurador Garrido. Un “botón” de muestra es el caso de Salomón Villuendas, que mató en marzo del año pasado a cuatro personas cuando manejaba a exceso de velocidad su vehículo sobre la avenida Paseo de la Reforma.

En los corrillos de la Procuraduría capitalina, mucho se habló de lo mal integrado del expediente, a grado tal, que por nada, Villuendas hubiera podido hasta salir libre y le dieron una pena de tan sólo nueve años y seis meses.

Barrales, al igual que muchos otros ciudadanos, demandó no darle “vuelta a la página”, al tiempo que demandó el deslinde de los hechos y convocó a las referidas autoridades a realizar una investigación exhaustiva para encontrar al joven, cuyo paradero, se desconoce.

MUNICIONES

*** En un multitudinario evento, Jorge Carlos Ramírez, se registró como precandidato al Senado de la República, bajo el #Se Trata de Todos. El yucateco va con todo por conseguir un escaño y seguramente lo logrará. Estuvieron en ese evento: Mauricio Sahui, precandidato al gobierno del estado; el aspirante a la presidencia municipal de Mérida, Víctor Caballero y gran atención captó la asistencia de Pablo Gamboa Miner, pues corre por los corrillos políticos la versión de que ya tiene asegurado el tercer lugar en la lista nacional del PRI al Senado de la República, misma que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, seguido de Claudia Ruiz Massieu. Se supone que con esto se acallarían los comentarios en torno en que Gamboa Miner tuvo alguna vez la idea de irse como candidato al gobierno yucateco a las filas de Morena. Algo para muchos, inimaginable.

*** A partir de mañana y hasta el miércoles, en el Senado de la República tendrá lugar la XII Reunión Plenaria de la bancada del PRI en esa instancia legislativa, que encabeza el senador Emilio Gamboa Patrón, quien ha dicho que la prioridad en esta última plenaria, es sacar adelante los grandes pendientes como el de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción y los nombramientos tanto del fiscal general, como del Anticorrupción. El político yucateco anunció que en el cónclave tricolor participarán: el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, que estará a cargo de la inauguración; el titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, que presidirá una mesa de análisis en materia de política exterior. El secretario de Economía encabezará una mesa sobre el tema, en la que desde luego, no estará ausente lo referente a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Para hablar de materia hacendaria, estará el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya. Asistirán otros integrantes del gabinete, como el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, pero el comentario es que el gran ausente será ni más ni menos que el precandidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade. ¿Será? Clausurarán los trabajos el dirigente del Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa y la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu.

*** Otra que se registró como aspirante al Senado de la República, bajo el #Nuevos Retos, fue Lorena Martínez, ex titular de la Profeco y ex presidenta municipal de Aguascalientes, entre otras responsabilidades. Recientemente, Lorena Martínez se desempeñaba al frente del Movimiento Territorial. Su lugar será ocupado por la ex presidenta municipal de La Paz, Baja California Sur, donde desarrolló un gran papel, la diputada Esthela Ponce Beltrán.

*** Por cierto, mucho se comenta que en Morena se sigue reciclando ex candidatos y recibiendo “cascajo”. El fin de semana, tuvo lugar una reunión de militantes de ese partido en la ciudad de Toluca. Ahí estuvo la ex abanderada del partido de Andrés López Obrador -que en un mitin en Mezcapala apareció con nuevo “look”, muy peinadito-, al Estado de México, Delfina Gómez, acompañada de un personaje de nombre Juan Rodolfo Sánchez Gómez, “Juanolfo”, quien fue propuesto como candidato a edil de la capital mexiquense, y de repente, surgieron los reclamos por considerarlo una imposición de la cúpula morenista, que encabeza, “ya saben quién”, además de que a nivel local, “Juanolfo”, fue fundador de aquella legendaria organización que armó a nivel nacional Lino Korrodi. Además, a principios de este año, Sánchez se registró como precandidato a gobernador ni más ni menos que por el PAN, o sea, quería tener “dos velas prendidas” por aquello de que si una se le apaga, la otra, le queda encendida. Mal, muy mal le salió a Delfina Gómez esta intentona de jugada.

