Oaxaca, ingobernabilidad

Desde el portal

Ángel Soriano

Como hace tres décadas, Oaxaca otra vez será paralizada hoy por bloqueos carreteros, de las principales vialidades y aeropuerto internacional de la capital, toma de casetas de peaje, de oficinas y centros comerciales, de las que cotidianamente sufren los turistas y habitantes del estado a consecuencia del poco tino de los funcionarios para resolver los problemas comunes que no tienen otros estados del país.

Esto, a consecuencia del despido injustificado de 3,200 trabajadores del sector salud, y que al ser echados a la calle se enfrentan con el drama familiar que significa la falta de ingresos en un estado donde no hay más ocupación que la de ingresar al gobierno, ante la carencia de fuentes de empleo, derivada precisamente de la ausencia de inversiones por la inestabilidad e inseguridad en que se vive en Oaxaca.

Crisis educativa ancestral, de salud, por falta de funcionamiento adecuado de instalaciones y de personal, y a esto se suma la crisis política por la utilización de los cargos públicos, sin ningún compromiso con la sociedad, de funcionarios que sólo hacen curriculum de ocupar un cargo y luego saltar a otro, dejando al garete sus funciones. No hay ningún interés, más que el personal, al entrar a la administración pública para seguir una carrera política por encima del interés colectivo.

Si el arte de la política significa buscar el bien común y gobernar dar tranquilidad a los gobernados para el cumplimiento cotidiano de sus funciones para el bienestar familiar y de la sociedad, se deduce que no hay gobernabilidad; si no se cumple con la función elemental de dar seguridad a los gobernados, no hay gobierno. Y, lamentablemente, en Oaxaca, como en el país, la autoridad no cumple con su función.

TURBULENCIAS

De la Madrid, desubicado

El titular de Sectur, Enrique de la Madrid Cordero, demostró que está desubicado y justificó porque no fue candidato presidencial; como integrante de un partido y un equipo de gobierno, no puede despojarse de su investidura de secretario de Estado para hacer una propuesta de tipo personal y sugerir la división del país por regiones e implementar en zonas específicas el consumo legalizado de drogas. Es como si la reforma educativa sólo fuera para unos estados y para otros no. Desde el punto de vista geográfico y político, De la Madrid acepta que no está capacitado para la función pública…El que recibió un homenaje a su trayectoria como priísta fue el ex gobernador sonorense, Manlio Fabio Beltrones. En un intercambio de elogios con el precandidato presidencial, José Antonio Meade, en Hermosillo, fue reconocido como priísta ejemplar…La Estrategia Nacional de Inclusión es la columna vertebral de la política social y ha permitido revertir la brecha de la pobreza extrema, como lo señala CONEVAL y consolidar programas que son muy importantes como el de PROSPERA y de Adultos Mayores, que pasó de 70 a 65 y Más, lo que significó que 3 millones de mexicanos, que ya están en este programa, tengan el servicio del Seguro Popular y acceso a proyectos de productividad…El magistrado Raúl Bolaños Cacho Guzmán, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, reanudó en la Sierra Juárez sus visitas a los juzgados para conocer sus carencias y la forma de cómo vienen funcionando…

