Justificado, el malestar de Colosio Jr.

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Todo lo que no es eterno, está eternamente pasado de moda

Clive Staples Lewis, 1988-1963, escritor británico

Como quiera que sea, el heredero de la marca “Luis Donaldo Colosio”, es su hijo Luis Donaldo. El PRI se adjudicó la posesión de dicha marca y concepto durante los últimos 24 años, sin dividendos para los hijos del malogrado candidato presidencial, asesinado en marzo de 1994. Luis Donaldo Colosio Riojas y su hermana Mariana, quedaron huérfanos a muy temprana edad, pero fueron cobijados por sus familiares y algunos, muy pocos, de los que ahora se llama “viudas de Colosio”. Primero, su padre fue asesinado, definitivamente por razones políticas y para quitarle la Presidencia de la República, y después su madre muere de cáncer. El padre del candidato priísta, Luis Colosio, durante mucho tiempo deambuló por muchas partes para encontrar apoyo político. Lo logró. No es la primera vez que el heredero de quien podría haber sido el Presidente de México, busca una posición política. Durante el foxismo, abandonado por el que fuera secretario particular de su padre, Alfonso Durazo, le negó una oportunidad de formar parte de los aspirantes a un puesto de elección popular. Insistió, pero en el PRI le negaron el apoyo. A pesar de usar el nombre, que tiene todo para convertirse en “marca registrada”, los priístas no le ofrecieron nada; ni siquiera el saludo o la oportunidad de reunirse con los jerarcas, desde el presidente Enrique Ochoa, hasta los líderes de las organizaciones afines. No cuestiono o apoyo a Colosio en su aspiración política. Sólo sé que es el heredero de sus padres, quienes han sido explotados hasta el cansancio por quienes han vivido de la política y a él no le han dado nada. Por ello, no me es extraño en lo más mínimo que se acurruque en otro partido que no sea el PRI y donde le den una oportunidad. Si vemos dinastías de políticos de medio pelo, ¿por qué no un Colosio? Bueno, es un cuestionamiento ingenuo para un día gélido.

PODEROSOS CABALLEROS: Ya ocurrió el primer enfrentamiento entre los “ideales” del PAN y del PRD, en el Frente. Ricardo Anaya, candidato del Frente, con el único fin de llevarle la contra a un priísta, como Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, dijo que legalizar la mariguana no disminuiría la violencia. Sin embargo, la legalización de la cannabis es la bandera de la “modernidad” del PRD y especialmente de la candidata al gobierno de la CDMX, Alejandra Barrales. Esos son los temas que echarán chispas en el matrimonio por conveniencia del PAN-PRD. *** Otro que no quiere dar su punto de vista en la legalización de la mariguana, porque está en contra por razones religiosas, es Andrés Manuel López Obrador. No quiere decir ni pío. ¿A qué le tiene miedo el tabasqueño? Si está en contra, pues que tenga la valentía (que también es honestidad) para expresarlo. *** ¡Vaya cara dura! Los políticos se dicen sorprendidos por la cínica venta de bases de datos con información privada. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, que lidera Francisco Acuña, en materia de datos personales es una nulidad. Acuña hizo un llamado a las instituciones mexicanas para encabezar una “cruzada nacional” por la protección de los datos personales y la privacidad de los ciudadanos y unir fuerzas para erradicar y combatir las situaciones que hacen a México “un paraíso de bases de datos clandestinas”. Se escucha sensacional, pero por qué no se presentan denuncias penales y se hace una investigación seria y formal desde la PGR, encargada a Elías Beltrán, sobre la venta del padrón electoral. Los partidos políticos tienen copias del padrón y, como en el caso de Movimiento Ciudadano, lo venden hasta en los mercados sobre ruedas. Ahí está la información de todos nosotros. Se han dado casos de filtraciones de datos fiscales, de datos comerciales, entre otros muchos. Y, todo con impunidad. Vivimos en el país en el que ¡no pasa nada! *** Héctor Pedraza Olguín va como precandidato a diputado federal del PRI, en el II Distrito de Ixmiquilpan. Pocos precandidatos indígenas están proponiendo los partidos; un indígena que estudió ingeniería agrónoma con maestría en Administración Púbica y hablante de la lengua hñahñu.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: A nombre del pueblo de Burlington, en Carolina del Norte, el alcalde Ian Baltutis, donó un camión de bomberos de alta tecnología al municipio conurbado de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, gobernado por Gilberto Hernández Villafuerte. El camión es moderno y cuenta con herramientas sólidas para enfrentar siniestros en el municipio potosino.

