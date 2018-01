“Reflejos de ella”, nos muestra a Sor Juana Inés a unos minutos de su muerte

Sor Juana Inés de la Cruz es un personaje que ha llamado la atención de miles de personas por su arte y por la manera en que manejó su vida en una época en la que no era fácil ser una mujer con sed de conocimiento.

“Reflejos de ella” es una obra, escrita por Fernanda del Monte y dirigida por Carol Borkan, que nos muestra a Sor Juana Inés a unos minutos de su muerte, cabe aclarar que no es biográfica.

Este texto nos lleva por dos universos paralelos: En el primero, ella está en su celda agonizando y aunque desea morir no puede, años atrás le hicieron renunciar a su mayor pasión: escribir, así que necesita resolver la percepción de su pasado para obtener la muerte con tranquilidad. El segundo universo es creado por el personaje de la Moira, un ser atemporal, irreverente y sabio que con su sentido del humor aguzará nuestra cómoda realidad y nos invitará a comprender que Sor Juana, pese a ser segregada por su sociedad, nunca estuvo sola pues se tuvo a sí misma.

Carol Borkan eligió dirigir “Reflejos de ella” porque “los personajes históricos me causan intriga desde su psique y me interesa indagar sobre la causa que los llevaron a actuar y así convertirse en una parte de la memoria colectiva. Sor Juana por excelencia es una mujer sabia y pasional. Su mayor logro fue la elevación de su estado de conciencia pese a las circunstancias de su época ya que México colonial las mujeres no podían ir a la escuela, ni ser consideradas como personas doctas para plantear discursos coherentes y pensamientos profundos pero Juana Inés logra ejercer su derecho al conocimiento, vence con el filo de su palabra al ego de la ignorancia”.

El texto de Fernanda del Monte permite profundizar más sobre esas causas a partir del recuerdo y el entrelazamiento cuántico que realiza. Está posibilidad que tiene el ser humano de reconstruir su pasado a partir del recuerdo, la percepción y el sueño le permite adquirir conciencia de su presente y la posibilidad de modificar su futuro a tal punto de resignificar su propia vida y decidir el estado de su muerte. El encuentro entre la Sor Juana adulta con Inés, ella misma en su juventud, nos da diferentes posibilidades: que sea una confrontación caótica o un encuentro amoroso, que cause frustración o conciliación y fuerza. Si consideramos que somos fractales del universo significa que podemos reconocernos desde cualquier forma y tiempo por eso es tan bucólico tomar un personaje histórico y hacer una especulación de lo que fue, porque en ese camino podemos encontrarnos con nuestro propio reflejo.

El elenco está conformado por el primer actor Pedro Köminik, Gabriela Betancourt, Hugo Rocha, Regina Vallejo y Maricarmen Molina y es una producción de Alharaca Teatro, Teatro Arlequín y Regina Vallejo.

“Reflejos de ella” se presentará del 2 de febrero al 23 de marzo en el Teatro La Capilla los días viernes a las 20:30 horas. Boletos en taquilla y a través de Red ticket.