Tony Kamo regresa a México con sus seminarios

Fundamentado en la hipnosis clínica, el mentalista ayuda a las personas a dejar de fumar, beber o a adelgazar y controlar todo tipo de ansiedades

Arturo Arellano

Tony Kamo es pionero en la formación de profesionales sobre hipnosis clínica, impartiendo cursos sobre esta materia que han culminado con la formación de más de 3 mil quinientos profesionales alrededor del mundo. Ahora, durante los cursos formativos sobre hipnosis clínica para interesados, no profesionales, han sido formados hasta la fecha más de 4 mil miembros y de nueva cuenta el público mexicano tendrá oportunidad de recibir ayuda o formación al respecto con la presencia de Kamo en el país. Tony trae seminarios para ayudar a la gente a dejar de fumar, beber o bajar de peso, así como para controlar todo tipo de ansiedad. Kamo pasará por Ciudad de México el próximo 2 de febrero.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, adelantó algunos detalles al respecto. “Se trata de ayudar a las personas, ya sea que quieran dejar de fumar, beber, perder peso, por medio de los seminarios especializados en cada necesidad, lograrán todo lo que se propongan, lo único que necesitan es una decisión, a partir de ello comenzamos a trabajar, porque si la persona no quiere dejar de fumar, no quiere dejar de beber, ningún tipo de ayuda le va a resolver el problema”. Añade que sus seminarios “están fundamentados en investigación psicológica y los mas de 30 años de experiencia que tengo en el entrenamiento y conocimiento de la mente, con lo que me abro camino para entrar en la cabeza de las personas y que hagan lo que yo les pido, no es sólo hipnosis, si no una serie de herramientas muy bien aplicadas siempre para el bienestar de la gente”.

Asegura que la principal causa de los males de las personas “sean de salud o anímicos, es por la ansiedad, vivimos en un mundo que todo el tiempo te está presionando a ser o hacer cosas como los demás, tomar patrones de conducta que te llevan a la ansiedad, por eso aquí programamos a las personas para que puedan controlar todo tipo de ansiedad y si logran eso serán capaces de realizar lo que quieran. Hay que tener por entendido que si la gente come de más es por ansiedad, si beben o fuman, también es por ansiedad, de modo que si la controlamos no tendremos necesidad de hacerlo”.

Estos seminarios, según Kamo, “son garantizados y para todo tipo de persona, no existe una edad o requisito en específico. Estamos tan seguros de la efectividad de nuestra labor, que si una persona que quiere dejar de fumar llega con nosotros, toma el seminario y no deja de fumar, le regresamos su dinero y para muestra pueden ingresar a redes sociales, en nuestra pagina de Facebook, tenemos el testimonio de muchísimas personas alrededor del mundo que nos comparten cómo es que dejaron de fumar, beber o quitarse cualquier vicio. Qué mejor prueba que el boca en boca, estamos incluso de regreso en México porque la gente misma nos pidió la presencia”.

Los seminarios de Tony Kamo en México se realizarán el 2 de febrero en la Ciudad de México; el 4 de febrero en Puebla, el 6 de febrero en Querétaro, el 9 de febrero en Monterrey, el 13 de febrero en Guadalajara y el 17 de febrero de nueva cuenta en Ciudad de México. Para consultar horarios, precios y sedes, se puede ingresar a la página oficial de Tony Kamo en Facebook, donde encontraraán toda la información.