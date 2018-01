Se mantiene la ventaja de AMLO en preferencias

Anaya, segundo y Meade Kuribreña, tercero

Primer lugar no es para presumir, afirma el tabasqueño

José Luis Montañez

Tras la publicación de la encuesta Buendía & Laredo, el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no es para presumir que salga en primer lugar de las preferencias electorales.

Luego de conocer que el sondeo le da 32 puntos y a Ricardo Anaya, precandidato de PAN-PRD-MC, 26 puntos porcentuales. Sostuvo que José Antonio Meade y Ricardo Anaya se están disputando el segundo lugar.

“Estamos arriba, nos ha ido bien, están disputándose el segundo lugar Meade y Anaya, pero no es para presumir, pues estamos más de 15 puntos arriba en esta encuesta. Estamos bien y de buenas”.

Afirmó que en ninguna encuesta que se ha publicado se atreven a “cucharear” al grado de ponerlo por debajo de otro de los aspirantes presidenciales.

Yo no he visto una, no se atreven siquiera a “cucharear” al grado de ponernos abajo. En todas utilizan cuchara chica, cuchara grande, cucharones, pero en todas estamos arriba.

Estamos creciendo: Ricardo Anaya

Mientras tanto, el precandidato del PAN y de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que la encuesta publicada demuestra que van en ascenso, mientras que el PRI se desfonda.

“Estamos creciendo, vamos avanzando, está claro que el PRI ha caído, que se ha desfondado su campaña, y que, por mucho, la campaña que ha crecido es la nuestra. Estoy convencido de que vamos a seguir avanzando y que vamos a ganar el 1 de julio. Eso permitirá darle resultados a la gente”.

El panista dijo que los resultados del ejercicio de medición demuestran que la contienda se resolverá en términos de dos alternativas muy distintas de cambio: la de Morena, con Andrés Manuel López Obrador, y la de la coalición Por México al Frente.

“La elección se definirá en dos ideas, López Obrador, que representa ideas antiguas, y el Frente que es de visión de futuro”.

Al preguntarle sobre las declaraciones de algunos priístas que descalificaron la encuesta y señalaron un posible conflicto de interés, debido a que la casa encuestadora, ha trabajado con el PAN, Anaya respondió que si de algo no se le puede acusar es de “influir en la línea editorial del periódico”.

Además, que los datos publicados son coincidentes con las encuestas que ellos tienen.

“El PRI debe tener cuidado de no cometer el error clásico de quienes van perdiendo empiezan a descalificar las encuestas, hay que leerlas con apertura y evitar este tipo de descalificaciones”, expresó.

Por separado, la precandidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, apuntó que la encuesta “coloca al Frente en posiciones favorables, en un franco crecimiento coloca a Anaya, no sólo habla de un crecimiento, sino de la posibilidad de remontar y ganar la elección”.

Tercer sitio, un “buen lugar”: Meade

Por su parte, el precandidato de la coalición PRI, PVEM, Panal, José Antonio Meade, afirmó en Acapulco, Guerrero, que estar en tercer sitio de las preferencias electorales es un “buen lugar”, sobre todo en el arranque de las precampañas.

“Me parece que es un buen espacio de una precampaña que apenas empieza, yo me siento muy bien”, aseguró el aspirante a la candidatura presidencial.

Ayer se dio a conocer una encuesta en donde Meade se ubica en tercer sitio de las preferencias con 16% de la intención del voto. Mientras que Ricardo Anaya, precandidato de la coalición PAN, PRD y MC, tiene el 22%.

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, PT y PRD, encabeza las preferencias con 32%.

Antes, en un foro con mujeres, Meade Kuribreña afirmó que en el país siete de cada 10 mujeres son víctimas de la violencia, una situación que “es inaceptable, profundamente indignante y no es compatible con el México que podemos ser”.

Meade propuso combatir esa cifra, aplicando la ley y cambiando los valores en la escuela, la calle y las escuelas.

Ante mujeres priístas, el ex secretario de Hacienda planteó cinco puntos como créditos a la palabra para mujeres, becas para mujeres; estancias, guarderías, preprimaria y primaria de tiempo completo, salarios equitativos, reconocimiento y seguridad social para el trabajo doméstico.

Porcentajes de la encuesta

Según cifras de la encuesta nacional Buendía & Laredo, realizada del 19 al 25 de enero, si se efectuaran en este momento las elecciones, el próximo Presidente sería Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Morena-PT-PES, quien obtuvo 32% de las preferencias.

En segundo lugar está el panista Ricardo Anaya, con 26%, de la alianza PAN-PRD-MC y en tercer lugar, José Antonio Meade, quien obtiene 16 por ciento de apoyos como precandidato del PRI-PVEM-Panal. Los aspirantes independientes alcanzaron seis puntos porcentuales, cuatro para Margarita Zavala y dos para “El Bronco”.