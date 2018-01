Miguel Hidalgo, la verdadera “manzana de la discordia”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Dentro de las muchas sorpresas que muy probablemente ofrecerá el proceso electoral, especialmente en el centro del país, está que la delegación Miguel Hidalgo, (de cara a los comicios de julio próximo), se ha perfilado como la verdadera “manzana de la discordia” en la Ciudad de México, porque varios candidatos de uno y otro partido, de plano, se la están “jaloneando”.

Dicha circunscripción era, hasta ahora, uno de los bastiones del panismo; sin embargo, en los corrillos políticos mucho se dice que podría quedar en manos, ni más ni menos que del Movimiento Regeneración Nacional, cuyo candidato prácticamente ya es Víctor Hugo Romo.

El “quid” de este asunto es que el ex delegado en dicha demarcación, haría “mancuerna” con la flamante nueva seguidora de Andrés Manuel López Obrador, Gabriela Cuevas Barrón; la ex panista, como aspirante a la diputación federal por el distrito que se encuentra enclavado en la MH.

Es más, se sabe que esta fórmula puntea de manera holgada en las encuestas; sobre todo, ante una estructura panista claramente dividida, por cierto, no solo en esa delegación.

Algo que no debería perderse de vista, es que Romo Guerra goza de arraigo en esa jurisdicción, sobre todo en la clase baja y media, que le darían su voto, mientras que la ex militante del PAN se mueve por las clases media alta y alta, así que Morena, estaría encontrando la fórmula perfecta para arrasar en las colonias populares de la delegación; obtener la victoria en la clase media y ser plenamente competitivos en la clase alta; esto para alcanzar, según las encuestas, hasta 12 puntos porcentuales por encima de la coalición Por la CDMX al Frente.

Es en Acción Nacional, donde hay más “tiradores” para la Miguel Hidalgo. En cuanto a números, el candidato con mayor posicionamiento para Acción Nacional y, en este caso, la alianza entre el PAN-PRD-MC, es el diputado federal Jorge Triana Tena quien, en los más recientes sondeos, aparece incluso dos puntos porcentuales sobre el ex perredista Romo. ¿Será?

Sin embargo, la participación del legislador blanquiazul en la contienda no está aún definida. Según se sabe, el grupo preponderante del panismo en la CDMX, encabezado por el diputado local Jorge Romero, desea extender su dominio hacia esa demarcación; cuestión de reparar en el pequeño detalle de que ya postuló para el cargo a la también asambleísta Margarita Martínez Fisher, que el pasado domingo, “con bombo y platillo” aceptó gustosísima la candidatura y se registró, pero lo cierto es que por esos rumbos, no la conocen mucho; más bien saca la cara por el apoyo que le da el ex delegado en Benito Juárez.

Así las cosas, es la propia cúpula panista la que le pone “piedras en el camino” a Triana Tena, que recientemente intentó “fumar la pipa de la paz” con su “tocayo” Romero.

Como “premio de consolación”, a Triana le ofrecieron la alcaldía en Cuajimalpa, pero quizás lo hacen los panistas porque saben que esa circunscripción la tienen perdida, o sea, carecen de presencia ahí.

Por si lo anterior fuera poco, la actual delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, instrumenta una estrategia alterna para impulsar, por su cuenta -y con eso de que ya es flamante asesora del abanderado presidencial de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya-, a dos de sus colaboradores más cercanos, específicamente a Gabriela Salido Magos y el ex dirigente del panismo de la Ciudad de México, Obdulio Ávila Mayo, quienes, si bien cuentan con pocas posibilidades de alcanzar la candidatura frentista, arrebatan a los otros precandidatos panistas el apoyo extraoficial de la administración en turno.

Y hablando de la flamante delegada en MH, que por cierto continúa con sus ataques un día sí y al otro también, en contra de Romo, no debería de soslayar que el candidato morenista le ha revirado todos y cada uno de sus señalamientos.

Demostró que las edificaciones irregulares, se registraron durante la gestión de la asesora de Anaya, pues quedó demostrado que las edificaciones en Gutemberg 126; Alejandro Dumas 248 y Lago San Cristóbal 69, no existían en la gestión de Romo, lo que documentó mediante la aplicación Google Maps.

Tampoco debería de olvidar la señora delegada la turbia actuación, (por decir lo menos), que tuvo su ex city manager, Arne Aus Dhen Ruthen.

Municiones

*** En un restaurante ubicado en Patio Universidad, Jorge Romero citó a desayunar a quien aspira a convertirse en el primer alcalde en la delegación Benito Juárez: Santiago Taboada, que acudió puntual y atento, escuchó la “línea” que le dictó quien ya se siente dueño del panismo de la CDMX.

Lo que pasaron por alto los comensales, es la desastrosa gestión que ha hecho el actual delegado, Christian Von Roerich, en BJ. Fue el primero en casi, casi desmayarse por las construcciones que resultaron colapsadas o que se derrumbaron por el temblor del pasado 19 de septiembre, olvidando que también fue el primero en autorizar lo que no está permitido por ley.

*** En la primera reunión plenaria de la historia de los legisladores de la coalición “Por México al Frente”, que se llevó a cabo en el Senado de la República, estuvieron presentes los candidatos a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, y al gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales. Por cierto, en ese foro, Barrales Magdaleno le dio su respaldo total al Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Angel Mancera y acusó a Morena de querer utilizar políticamente el caso de Marco Antonio Sánchez; también hicieron lo propio Anaya y los dirigentes del PRD, Manuel Granados y del PAN, Damián Zepeda, que también se reunieron con senadores del Frente.

morcora@gmail.com