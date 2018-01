Aplican Cuauhtemiña a Graco

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Como se lo adelanté en mayo pasado, Cuauhtémoc Blanco buscará la gubernatura de Morelos, va por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena-PT- PES. El ex futbolista luchará contra quienes lo consideran un “peligro para los morelenses”.

Intentará anotar en la portería de sus acérrimos enemigos, el gobernador Graco Ramírez y su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda, precandidato del PRD morelense, quienes han tratado de expulsarlo de la cancha política, como lo declaró el año pasado durante la charla que sostuvimos en Cuernavaca, en su calidad de Presidente municipal, “no me tumban, soy una persona de lucha… entre más me chinguen, más me entusiasmo…”

De entonces a la fecha, el panorama mejoró para el “Cuau”, dejó la cantera política y jugará en la primera división, bajo la dirección técnica de Andrés Manuel López Obrador quien conoce muy bien las canchas electorales, a los árbitros y las estrategias de sus rivales.

El oriundo del barrio bravo de Tepito, se creció al castigo como lo advirtió en la charla: “Me tienen miedo y buscan aplastarme… no van a lograrlo… sólo quiero ayudar a la gente”. Ahora, el otrora goleador busca ser gobernador y tiene el apoyo de la sociedad civil con la que actual mandatario está peleado.

Los números no le favorecen a la administración de Graco Ramírez, una consulta de Mitofsky, revela que el 61. 7 % de sus gobernados está en desacuerdo con su gestión; en materia de inseguridad las cifras son escandalosas, para quien prometió resolver el problema en los primeros 18 de meses de su gestión, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró en 2017, 44 mil 329 delitos de todo tipo y México Unido Contra la Delincuencia, ubica a Morelos en el cuarto lugar a nivel nacional, con mayor índice de violencia y criminalidad.

La corrupción, la ausencia del estado de Derecho, las fosas clandestinas, obras públicas inacabadas, la persecución política en contra de los opositores al gobierno de Graco, acabó con la paciencia y tolerancia de los morelenses que en diversas ocasiones han protestado en las calles de la capital del estado y en un par de ocasiones han marchado a la Ciudad de México, agrupados en el Frente Amplio Morelense para pedir la intervención del gobierno federal además de exigir juicio político para el mandatario.

Cómo verán las cosas en Morelos el PAN y Movimiento Ciudadano, que decidieron no ir en alianza con el PRD, que debió soportar la imposición del hijastro de Graco, Rodrigo Gayoso y la alianza con el Partido Social Demócrata (PSD) de los hermanos Yáñez, que llevaron a Cuauhtémoc a la presidencia municipal de Cuernavaca y terminaron de pleito con el ex futbolista porque no los dejaron hacer negocios.

Por cierto, Gerardo Becerra se registró como precandidato de Morena-PT-PES, para presidente municipal de la capital de Morelos, el luchador social con gran ascendencia entre la población podría aportar muchos votos al candidato de su coalición, Cuauhtémoc Blanco.

En este proceso para quitarle la gubernatura al grupo de Graco, sólo hay una ficha suelta, se trata del ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, que buscará la gubernatura por el Partido Humanista, quizá logren convencerlo de apoyar al “Cuau”, antes del registro o bien al final de la campaña.

Así las cosas, Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez se medirán en la cancha electoral, el gobernador busca heredar el cargo a su hijastro, quizá el principal acicate para derrotarlo sea la advertencia del futbolista: “si voy, voy con todo, hasta las últimas consecuencias, donde tope”

Ya veremos si el famoso 10, envía al descenso a Graco Ramírez, integrante del grupo “los socialistas del presidente”, como visionariamente lo definió Adolfo Martínez Verdugo.

VERICUENTOS

Penchyna vs Moche

El director general del Infonavit, David Penchyna, habló fuerte en San Luis Potosí, pidió a los presidentes municipales del país, que faciliten la construcción de vivienda y eviten a toda costa la corrupción, ya que la mochada la viene pagando el trabajador y no se vale. Señaló que a nivel nacional hay muchos ejemplos, sin embargo, advirtió que el instituto no es autoridad competente para sancionarlos. ¡Órale!

Cierran filas Olvera-Durán Reveles

El panismo en Naucalpan deja atrás las diferencias para mantener el control de la alcaldía. Los equipos del presidente municipal, Édgar Olvera, y el del ex mandatario José Luis Durán, cierran filas rumbo al 1 de julio. Los coqueteos de Morena no prosperaron en territorio azul. ¡Vientos!

Plenaria Tricolor

La bancada del PRI, coordinada por Emilio Gamboa, celebra su última reunión plenaria con la presencia de siete secretarios de Estado. La agenda de los senadores la encabeza la aprobación del Fiscal Anticorrupción. Entre los asistentes está Eviel Pérez Magaña, secretario de Desarrollo Social, que llegó a rescatar una secretaría estratégica para el gobierno federal.

guillegomora@hotmail.com

@guillegomora