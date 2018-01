Senadores y diputados afinan agendas legislativas finales

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de casi 40 días de marasmo de fin de año y de evaluaciones para ver quiénes se iban tras nuevas candidaturas, y quiénes se quedaban a cerrar la LXIII Legislatura en San Lázaro y en Reforma e Insurgentes, los grupos parlamentarios iniciaron ayer el debate para integrar sus agendas finales.

Las fracciones del PAN aprovecharon el inicio de la plenaria para mostrar músculo alrededor de su precandidato Ricardo Anaya, quien convocó al encuentro de senadores panistas a las dirigencias nacionales del Frente que lo postula.

Ahí estuvo además cerrando la mancuerna con Anaya la precandidata a la Jefatura de la CDMX la senadora perredista Alejandra Barrales.

Hasta el espacio de Acción Nacional en el Senado llegaron Dante Delgado, dueñ… perdón, líder de Movimiento Ciudadano; Jesús Ortega y Jesús Zambrano creadores y líderes de la corriente Nueva Izquierda del PRD, la tribu dominante a la cual dentro y fuera del sol azteca conocen simplemente como “Los Chuchos”.

Cobijando a Anaya –a quien los dirigentes perredistas y del MC en el país no le tienen la menor confianza por su muy reciente pasado lleno de traiciones y malas mañas en aquello de construirse una fortuna inexplicable–, también estuvieron los presidentes del PAN Damián Zepeda y el del PRD Manuel Granados, hombre muy cercano al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

Y por supuesto los coordinadores parlamentarios del PAN Fernando Herrera y Marko Cortés; Luis Sánchez y Francisco Martínez Neri del PRD y Martha Tagle de MC.

El grupo se engrosó con la asistencia de Luis Felipe Bravo Mena y Santiago Creel.

Con tal foro a su alrededor Anaya se le fue al cuello a su enemigo número uno, el presidente Enrique Peña Nieto a quien acusó de haber metido a México al peor lugar de desigualdad, de ingresos salariales y de inseguridad.

Con Peña –dijo–, “somos ya el país más desigual” de quienes integran la OCDE.

“Y agregó:

“Cuando uno revisa el crecimiento de la deuda con este gobierno priísta que pasó de representar 38 puntos del PIB a más de 50 puntos del PIB, pues la pregunta obligada es y quién va a pagar por ese endeudamiento brutal, provocado por este gobierno federal priísta”.

Luego de tundirle a diestra y siniestra al régimen saliente, Anaya pidió a los senadores y diputados del PAN, PRD y MC ir a una agenda legislativa final que incluya una reforma a fondo del 102 constitucional.

Solo así, agregó, podrá designarse a “una Fiscalía General y a una Fiscalía Anticorrupción, capaces, profesionales y verdaderamente autónomas e independientes, que apliquen la ley sin distingo, lo mismo contra quienes han cometido actos graves de corrupción que contra quienes han violado la ley, quienes han cometido crímenes en nuestro país”,

Y de colofón les pidió legislar para darle prioridad máxima a sacar adelante la legislación en materia de gobiernos de coalición porque, afirmó, se requerirán mayorías estables, y un Ejecutivo que realmente rinda cuentas frente al Legislativo.

Concluyó al indicar que es claro que México necesita un cambio, “sí, pero no cualquier clase de cambio; a México no le conviene un cambio hacia el pasado repleto de locuras como esta idea de perdonar criminales y corruptos.

“Lo que México necesita es un cambio con visión de futuro y lo que México necesita no es que llegue un iluminado a decidir a quién perdona, sino más bien que reine la ley y que haya Estado de Derecho”.

El mensaje obvio era contra Andrés Manuel López Obrador. De Meade ni se acordó. Quizá consideró más que suficiente darle una repasada a Peña Nieto y al PRI.

Cordero adelanta su agenda

En este mismo contexto, Ernesto Cordero indicó que su prioridad como presidente del Senado en el inicio del último período están 2 temas trascendentales: Reglamentar la propaganda gubernamental y dar seguimiento a los objetivos de la agenda 2030.

El primero es para dar prioridad al mandato de la Suprema Corte de Justicia cuya resolución fue el instruir al Congreso a expedir la ley reglamentaria del párrafo 8 del artículo 134 de la Constitución Mexicana para que emita una ley que regule la publicidad gubernamental.

Esta ley, agregó Cordero, deberá incluir a los 3 órdenes de gobierno y tendrá que definir lo referente al gasto en comunicación social con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y respetando los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establecen los presupuestos de egresos respectivos.

La segunda prioridad, explicó, se refiere a los objetivos de la Agenda 2030.

El pri por lo suyo

La agenda del grupo senatorial del PRI, de acuerdo a los adelantos hechos por Emilio Gamboa, es la de avanzar con los nombramientos de los fiscales General de la Nación y Anticorrupción, así como de magistrados.

Está también el objetivo de avanzar en la conclusión de las leyes secundarias para complementar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Va por equidad de género

Y mientras esto ocurre en el Congreso, José Antonio Meade, precandidato de la alianza PRI, PVEM y Panal se fue a Acapulco donde anunció acciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres, y para evitar la violencia y combatir la discriminación de género.

Con su esposa Juana Cuevas a un lado, el precandidato dijo que sus ajes de acción a favor de las mujeres son:

Dar créditos a la palabra, con el objetivo de generar un mejor entorno para las emprendedoras. Otorgamiento de becas para que las mujeres y sus hijos puedan continuar con sus estudios. Crear guarderías, preescolar y primaria de horario ampliado, con alimentos, para hacer compatible su desarrollo profesional con el cuidado de la familia. Asegurar salarios dignos y sin diferencias de género, y; Dignificar el trabajo doméstico otorgándole seguridad social.

“El país no puede salir adelante si las mujeres no están representadas en todo, el país no puede salir adelante si las mujeres no encuentran ese espacio de paridad, queremos equidad de género porque el país depende de ello…

“Lo que la gente quiere escuchar de sus políticos no es cómo se pelean, no es quién es más ingenioso, no es quién es mejor en el uso de las palabras, no es quién es el más emotivo en el discurso, es quién propone las mejores soluciones, es quién propone las soluciones que hagan más sentido”, afirmó.

Nuevas broncas del Verde

El INE está en vías de aplicarle un nuevo golpe al PVEM que bien podría terminar con algunos de sus dirigentes en la cárcel y quizá, ahora sí, con su registro anulado.

Resulta que la Unidad Técnica de Fiscalización le detectó que en sus reportes de gastos de 2013 el PVEM reportó haber gastado 5.3 millones de pesos en 34 viajes que resultaron inexistentes.

La dirigencia del Verde entregó facturas y copias de cheques para pagar esos 34 viajes a la empresa Grupo México de Convenios Internacionales, la cual a su vez reportó una subcontratación de varios aviones.

Pero qué cree Usted, pues que las empresas señaladas en la subcontratación dijeron que no, que nunca prestaron tales servicios.

El asunto es simple y llanamente un fraude y eso en el ámbito privado se paga con cárcel.

¿Qué va a hacer el INE?

Los consejeros dijeron que de entrada darán aviso al SAT y que Hacienda deberá decidir cómo se procede.

