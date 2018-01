“El Arte Unido por México”, a beneficio de damnificados del 19-S

Un colectivo de 100 artistas venderán sus obras para ayudar a 150 familias afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre

La cita, 15 de febrero a las 20:00 horas en Agrupación Leonesa de la CDMX

Arturo Arellano

JABE Gallery Art, en complicidad con Colectivo Rotary, organizan “El Arte Unido por México” una exposición y venta de arte, con el único interés de ayudar a los damnificados por el terremoto el pasado 19 de septiembre en México. La meta es sumar la mayor cantidad de dinero posible a la iniciativa de Rotary, quienes pretenden reconstruir 150 viviendas que se cayeron en el Estado de México.

En la muestra participarán cerca de 100 artistas, entre pintores, escultores y artistas plásticos, de cuyas ventas se donará el 30% a este destino y el evento se realizará este 15 de febrero en Agrupación Leonesa de México.

Los artistas Janet Cesin y Bernardo Montaño, organizadores del evento, en compañía de Humberto Sánchez García, notario y representante de Rotary, concedieron una entrevista a DIARIO IMAGEN.

Cesin comentó “soy pintora desde hace tres años, pinto al óleo y mi especialidad son las frutas, principalmente las manzanas, son mi pasíon, las hago en acrílico y óleo. Las pongo a disposición de quienes quieran adquirirlas, esperando que podamos ayudar a la gente que aún sigue sufriendo la falta de una vivienda”.

Montaño agregó “soy artista plástico, voy a presentar mi obra, la idea es convocar a diversos artistas. No hay un tema en específico de las obras, es temática libre, por la premura del evento. En mi caso son obras surrealistas, con ese sello, con un personaje estirado y triangular en sus extremidades, independientemente de que el triángulo represente inteligencia, no es muy obvio, es una chelista. Ese personaje aparece en la mayoría de mis obras, donde también escribo cosas mías, hablo mucho de la mujer, de la pareja, de la superación, la sensualidad de la mujer combinada con la música, a veces soy muy poético, otras veces más reflexivo en relación a la pintura”.

Humberto Sánchez García, notario y representante de Rotary, explicó que “se va a beneficiar a 150 familias que fueron afectadas por los sismos, particularmente en el municipio de Joquicingo, Estado de México. Nuestro distrito Rotary conformado por 80 clubes en México, nos destinó ayudar a este sector del país, somos una organización mundial que se encuentra en más de 200 países, con alrededor de 1 millón doscientos cincuenta mil miembros y 55 mil clubes. Entonces vamos a reconstruir 150 unidades habitacionales nuevas y posiblemente una escuela que también fue debastada. Ya se han sumado a nivel internacional varios voluntarios, otros clubes y en este caso JABE Art, con quienes pretendemos lograr una buena suma a la causa”.

Tentativamente dice “Se arrancará con la construcción en el mes de marzo, es nuestra meta, ojalá podamos lograrlo ya que se requieren varios millones de pesos. Queremos que todo sea completamente nuevo y con una infraestructura de calidad, estamos siguiendo varios procesos para llevar a cabo todo esto”.

A lo que Montaño añade que “definitivamente los que deberían estar haciendo esta labor son el gobierno, pero como ciudadanos no podemos cruzarnos de brazos, nuestros compatriotas estan olvidados, no se han bajado recursos para ayudarlos y no nos podemos seguir esperando que el gobierno lo haga”.

Participarán artistas como Angélica Gatica, Aranza Slim, Blanca Duarte, Carlos Piedra, Alejandra Barrios, Ericka Caballero, entre muchos otros. El evento se realizará el 15 de febrero a las 20:00 horas en Agrupación Leonesa de la Ciudad de México.