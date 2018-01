“Alquimia Audiovisual” es una mirada en la vida del periodista

El libro de Juan José Olivares es una recopliación de entrevistas y momentos que ha vivido a lo largo de 20 años

Arturo Arellano

“El periodista debe estar detrás de la nota, no tratar de protagonizarla”, refiere el autor de “Alquimia Audiovisual”, un libro en el que se incluye una recopilación de entrevistas y otras piezas que Juan José Olivares ha publicado en el diario “La Jornada” a lo largo de dos décadas. Olivares asegura que su interés es ir más allá del ciberarchivo y plantarse en lo orgánico del papel, por ello deja este documento en el que sin duda podrán inspirarse estudiantes de Comunicación y otras vertientes del arte como el cine y la música.

Durante la presentación del libro, Juan José Olivares reveló como llegó a tener conversaciones con cineastas reconocidos en el mundo y personajes del Séptimo Arte como Emir Kusturica, Oliver Stone, Werner Herzog, David Cronenberg, Takeshi Kitano, Zhang Yimou, Terry Gilliam, John Malkovich, Monica Bellucci, Juliette Binoche y Marion Cotillard. “Desde muy joven he sido cinéfilo, recuerdo que los viernes veía en Canal 11 las películas que ponían de autores no conocidos, lo mismo estaba en cine clubs y compraba mis películas pirata, porque no había otra manera de obtener cine de arte, ya que no es promovido en grandes salas de cine y mucho menos son Blockbusters. Sin embargo, siempre me las ingenié para estar cerca del cine. Quise estudiar cine, pero estamos en un país en el que las posibilidades para un joven de bajos recursos son casi nulas en esa vertiente, me decían que me iba a morir de hambre y estudié periodismo, como si de periodista me fuera a volver millonario (risas). Sin embargo, es esta profesión la que me ha dado todo y la oportunidad de estar cerca de estas grandes estrellas y genios”.

Explica que “he podido notar que son personas como todos nosotros, uno las idealiza, me preguntan cómo fue estar cerca de Monica Bellucci y sí, sin duda tiene la piel tan suave como nalgas de bebé, es una mujer hermosa, pero a final de cuentas es una persona, una mujer, es sólo Monica Bellucci, un humano, que se abrió en la entrevista y nos comparte cosas increíbles. Tampoco sé por qué gente tan maravillosa como la que he entrevistado me ha dicho cosas que ha nadie más. Pero puedo pensar que es porque uno debe hacer su trabajo con pasión, investigar, llevar un bagaje de conocimiento sobre la persona entrevistada, eso lo agradecen mucho”.

Y en ese tenor destacó que su película favorita es “El padrino” y que quizá el personaje al que se ha quedado con ganas de entrevistar es “Tim Burton, no me quisieron dar la entrevista los RP’s, de pronto quieren darle las entrevistas sólo a grandes medios, sin importar que sus reporteros tengan nulo conocimiento del personaje”.

Tomando en cuenta que incluye conversaciones con los maestros mexicanos Felipe Cazals, Arturo Ripstein, Jorge Fons, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Emmanuel Lubezki, Luis Mandoki y Bertha Navarro, recordó que “cuando estaba estudiando me volví un defensor acérrimo y admirador del cine mexicano, que se hace con pocos recursos, pero con mucho ingenio, creatividad y cerebro. Porque si bien hacer cine es carísimo, no quiere decir que con poco se pueda hacer algo extraordinario y para muestra muchos personajes en la historia de nuestro cine. Ahora ya no tanto, podría ver una pelicula mexicana actual, pero no muchas, lamentablemente ahora hay más recursos, pero no tanto ingenio, se hace mucha comedia, que no está mal, pero tambien deben abordarse otros géneros”. Indica que “si bien están las charlas con toda esta gente maravillosa, tambien es una mirada l detrás, al periodista, a su vida, a lo que hice para llegar con ellos”.

En este libro hay también diálogos con efigies de la música actual como Brian Eno, Peter Murphy, Ennio Morricone, Gustavo Cerati, Patti Smith y Juan Gabriel, de lo cual comentó “el que me faltó sin duda fue David Bowie, creo que por estar unos minutos interlocutando con él, si me hubiera prostituido (risas)”.

El libro “Alquimia Audiovisual” ya se encuentra disponible a la venta en librerías de México, lo mismo que en plataformas digitales.

El volumen está dividido en cuatro apartados de entrevistas: “Aeródromo introspectivo para efigies de alta definición. Entrevistas con maestros del cine en el orbe” y “Prototipos nacionales en formato cinemascope. Entrevistas con los mejores realizadores del cine nacional e internacional.

PRESENTA FIGURAS QUE FORMAN PARTE DEL CINE NACIONAL E INTERNACIONAL “Alquimia Audiovisual” presenta figuras que forman parte del cine nacional e internacional, tales como Emir Kusturica, Guillermo del Toro, Oliver Stone, Alejandro González Iñárritu, Monica Bellucci, Zhang Yimou, personajes que muestran que hacer cine requiere de una gran pasión, disciplina, de querer decir algo y explotar la creatividad sin miedo.