El uso prolongado de fajas puede provocar ciática

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Todavía no se logra erradicar por completo la lepra

Convocatoria para el Premio de Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkranz

La ciática, uno de los principales problemas de discapacidad para caminar, puede ser causado con el uso prolongado de fajas lumbares o cinturillas, alertó la doctora María Dolores Enciso González, adscrita al Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Juárez de México. Este tipo de prendas sólo deben utilizarse previa prescripción médica y por el tiempo indicado por el especialista, debido a que los músculos pierden fuerza por mantenerse en estado de reposo. Esta musculatura mantiene en posición recta la estructura ósea, por lo que es importante realizar ejercicios para fortalecer el abdomen. Cuando se tienen músculos flojos, se cierran los espacios intervertebrales y se comprimen los nervios, lo que provoca dolor en el nervio ciático hacia una o ambas piernas. A la espalda se le dan pocos cuidados, a pesar de que es una parte vital del cuerpo que evita problemas severos como encorvamiento, dolores en cuello, lumbalgia, sufrir distenciones, hernias discales o compresiones en las raíces nerviosas, entre otros. El cuidado de columna, permite mantener la estructura ósea en una postura correcta, sin importar que se esté en reposo o en movimiento. Al sentarse, hacerlo en una silla que permita apoyar la planta del pie al piso. Los codos y los antebrazos deben de estar recargados en una superficie, para evitar lesiones. Cuando se trabaja frente a la computadora, la visión debe de tener un nivel de 45 grados para no lesionar el cuello. No se debe apoyar la mano en el mouse, para que no se lastimen los nervios del antebrazo. Para acostarse de manera lateral, se deben utilizar cojines o almohadas: una debajo de la oreja, otra entre las rodillas, (para que la cadera no caiga y estire los músculos de la columna), y otra en los tobillos. Evitar dormir bocabajo, debido a que esa posición lastima la columna lumbar y puede producir algunos problemas en las raíces nerviosas.

Todavía no se logra erradicar por completo la lepra. La tasa de prevalencia mundial es de 1.4 por cada 100 mil habitantes, asegura Jatziri Chávez, directora del Centro Dermatológico de Alta Especialidad (CEDAE). La lepra es una enfermedad causada por una micobacteria que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Se contrae por micropartículas que se encuentran en la nariz y la boca de una persona infectada. Su tiempo de incubación es de cinco años en promedio y la mayoría de quienes la presentan se contagian en edad productiva, Este padecimiento se clasifica en tres grupos. El primero es la lepra lepromatosa, cuya afectación en la piel es grave. Primero se presenta una ligera inflamación y luego un adelgazamiento de la misma, lo que lleva a la pérdida del vello corporal. La lepra tuberculoide es el segundo tipo más frecuente, el cual causa un daño en la piel de brazos, piernas, tronco y glúteos, pero sobre todo provoca una alteración nerviosa. Al tercer grupo se le conoce como lepra indeterminada y se caracteriza por síntomas como alopecia, anhidrosis (falta de sudoración) y ausencia de sensibilidad. La única forma de adquirirla es por contacto prolongado con una persona infectada. Habitualmente, el nivel de contagio es muy bajo y depende mucho de las condiciones en las que la bacteria se aloje, y el trabajo del sistema inmunológico. Es importante saber que la lepra no se adquiere de forma intrauterina, es decir, la mamá no puede contagiar al bebé. Tampoco se considera una infección congénita ni mucho menos hereditaria.

Como parte del compromiso con la innovación e investigación médica del país, Roche México y la Fundación Mexicana para la Salud A.C. (Funsalud) lanzaron la convocatoria para la 34ª edición del Premio de Investigación Médica Dr. Jorge Rosenkranz. La fecha límite para inscripción de trabajos es el 28 de febrero de 2018. Los investigadores podrán descargar los requisitos e inscribir su trabajo en el sitio: www.premiorosenkranz.com . En esta página también encontrarán un breve resumen de los trabajos ganadores del año anterior y una galería de fotos. El premio fue constituido en 1984 y, desde entonces, busca estimular a los investigadores del país a presentar sus trabajos originales y desarrollados en instituciones nacionales de salud, públicas o privadas, quienes pueden participar en cuatro categorías: básica, clínica, epidemiológica y biotecnológica.

