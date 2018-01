Aumentos escalonados a gasolinas y diésel provocan caída comercial

El aumento de un peso con 17 centavos de la gasolina en Chetumal ha provocado una reacción en cadena para la economía local, a la que le urgen proyectos específicos que a mediano y largo plazos funcionen, de lo contrario, es el consumidor el más perjudicado, afirmó el dirigente estatal de la Cámara de la Industria y la Transformación, Fidel Guillén Arjona.

Desde la tercera semana de enero la gasolina Magna de 92 octanos alcanzó su máximo precio y actualmente en Chetumal se vende a 17.31 pesos por litro, mientras que el precio medio es de 16.92 pesos y el precio mínimo actualmente es de 16.84 pesos.

El dirigente empresarial señaló que este incremento a las gasolinas perjudicó la depreciada economía chetumaleña, que en su mayoría vive de la burocracia y al no haber aumentos de sueldo y por contra recortes y despidos, propició menos circulante y con ello la caída de las ventas en más del 40%.

“Muchos de nuestros compañeros empresarios aún se siguen sosteniendo a duras penas y sólo dos empresas de las 34 agremiadas cerraron sus puertas y cambiaron de giro, pero conservando su planta laboral, con el fin de no perjudicar a las familias chetumaleñas”.

Otro de los problemas es que no se logra aterrizar algún proyecto importante para fortalecer la economía de Chetumal, todo es a medias tintas y tampoco no entra en los apoyos federales para abatir la pobreza, ya que por ser Quintana Roo (en la zona norte) un estado próspero, con generación de empleo, no entra en las reglas de operación para apoyar a gente que quiere abrir un negocio o que necesita de créditos para no cerrar sus empresas.

Esperan atender a más de dos mil alumnos en Feria de la Orientación Educativa

Con el propósito de crear un espacio para que los alumnos de tercer grado de secundaria estén informados acerca de la oferta educativa existente en el estado, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), inauguró la Feria de la Orientación Educativa del Nivel Medio Superior, que se desarrolla del 29 al 31 de enero, en la que participan escuelas públicas, privadas y de capacitación para el trabajo.

La inauguración corrió a cargo del subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEQ, Rafael Romero Mayo, en representación de la secretaria de Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez, quien señaló que la feria abre la posibilidad a los estudiantes de tercer grado de secundaria de conocer la oferta educativa de las instituciones de nivel medio superior, que se ajusten a sus aspiraciones.

Exhortó a los 2 mil 267 alumnos presentes en el Poliforum, para establecer lo que quieren hacer de su vida a corto, mediano y largo plazos, conociendo el perfil de cada subsistema educativo y el campo laboral en el caso de las que ofrecen una carrera técnica, horarios y especialidades.

Romero Mayo destacó que el compromiso del gobernador Carlos Joaquín González, a través de la SEQ, es que los estudiantes que egresen de secundaria, tengan un lugar asegurado en el bachillerato para que puedan continuar sus estudios hasta terminar una carrera profesional y agregó que en la feria educativa participan 10 secundarias y 12 preparatorias.

Entre otros funcionarios, estuvieron presentes, el director de Educación Media Superior, Juan Martín Mendoza Coronado; la enlace de la SEQ en Solidaridad, Narcisa Dzib Pech; el encargado de la Dirección General del Conalep, José Luis Novelo Vanegas, y el director de Educación y Bibliotecas, Irán Machaín Ramírez, en representación de la alcaldesa de Solidaridad, María Cristina Torres Gómez.

Presentan precandidatos en José María Morelos

El pasado lunes se llevó a cabo la presentación de los precandidatos a alcalde y senador por la alianza PRD-PAN-MC, en las oficinas del sol azteca de José María Morelos. Ante la presencia de simpatizantes, militantes y afiliados al PRD, el presidente interino del Consejo Político Municipal, Erick Montalvo, agradeció la asistencia de los perredistas a este evento, donde la unidad será prioridad. Dentro de los asistentes estuvieron Julián Ricalde Magaña, precandidato a senador; Antonio Flota Castillo y Sofía Alcocer, aspirantes a presidente municipal, quienes en sus intervenciones recalcaron su disposición por trabajar para lograr el triunfo en los próximos comicios.

Se registra morenista para OPB

Luego que se deshicieran de Sergio Terrazas “El Chaco”, quien era el virtual candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, este miércoles, el ex priísta (hasta 2012), ex presidente municipal, Hernán Pastrana se registrará como aspirante a la alcaldía de Othón P. Blanco, donde se dejó fuera también a los ex priístas, Manuel Aguilar y Efraín Taleno Canul, que se dice, retirarán el apoyo de sus “estructuras”.

De candidatos ciudadanos

Julio Velázquez Villegas, el popular “Taquito”, sigue adelante en las firmas de apoyo recibidas como aspirante a la candidatura ciudadana para Othón P. Blanco; le sigue de cerca el ex priísta y ex alcalde capitalino, Andrés Ruiz Morcillo. Ambos ya rebasaron la cifra de firmas solicitadas por la Ley Electoral, que es de 2 mil 499. La otra contendiente, Ariadne Song, se ha quedado rezagada con apenas el 40.3% logrado. Según la Ley Electoral, tienen hasta el 6 de febrero como fecha límite y quien logre más firmas de apoyo será quien acceda a la candidatura ciudadana. Será una final de alarido, ya que Julio “Taquito”, tiene a su disposición la estructura priísta, que no fue tomada en cuenta en la designación de María Hadad, como precandidata de la alianza por Quintana Roo, PRI-PVEM-PANAL.