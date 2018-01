Condenados a más de lo mismo

Índice político

Francisco Rodríguez

El debate sobre las expansión y contracción de los aparatos públicos fue resuelto en México a contracorriente de la historia económica. Aquí se optó por entregar la economía, los servicios, las cadenas productivas y el consumo popular a las grandes factorías trasnacionales a través de sus prestanombres habilitados por el poder.

Durante los últimos cuarenta años se impuso a rajatabla la ideología conservadora, en un país proverbialmente explotado. Los cerebros huehuenches de la política económica se aferraron a dos leyendas: contener la inflación y pedir prestado al exterior. Fue la manera de combatir la presencia del Estado en el proceso productivo.

Ni combatieron la inflación, ni contuvieron la devaluación, ni dejaron de pedir prestado hasta hoy ahogarnos en una deuda externa imposible de salvar. Todo lo contrario: entregaron todos los saldos del país a vividores y malvivientes al servicio del exterior. Es la herencia de Carlos Salinas de Gortari, perpetuada por sus sucesores y que el PRI-ITAM busca que siga en vigor.

Así, hasta llegar a lo que ahora somos: un narcoEstado con toda la barba. Indefenso ante el extranjero y además verdugo en el interior de los más pobres entre los pobres. La bandera emblemática del neoliberalismo ante el vacío de futuro provocado por sus próceres mendicantes. Al estar restringidos para fabricar moneda y cubrir el déficit, se enlistaron en la larga lista de petimetres obedientes de los indicadores económicos ajenos.

Redujeron el gasto público y social y se estrecharon las prestaciones a las capas sociales necesitadas. Para acabarla de amolar, la desregulación y la apertura comercial y financiera indiscriminada, los llevaron a grados de histeria colectiva que privatizaron los modelos, la producción, los servicios y ataron el consumo de más de cien millones de mexicanos.

Para dar una idea del tamaño de las medidas aquí impuestas para que México pudiera entrar al TLCAN, entre 1982 y 1993 fueron vendidas en México 977 entidades paraestatales, a través de cierres, transferencias a otras instancias diferentes del gobierno y privatización, la modalidad más importante.

De 46 cambios legislativos realizados a toda la regulación jurídica, 20 afectaron irreversiblemente el servicio público, 17 reformaron estructuras paraestatales y 9 incidieron en el marco jurídico general (por ejemplo, la desaparición del ejido),16 afectaron al sector comunicaciones y transportes, 6 al sector agropecuario y todas las actividades, como la bancaria y la retransmisión satelital.

Empresas telefónicas, aeronáuticas, ferrocarrileras, transportistas, portuarias, eléctricas, petroleras, sanitarias, agroindustriales, cinematográficas, de acuacultura, inmobiliarias, carreteras, facilitadoras de inversión, bancos, casas de cambio, financieras, aseguradoras y lo que usted añada, se vendieron a troche y moche.

En la gran mayoría de los casos, estuvieron dirigidos dizque a facilitar la acción de los mercados y eliminar restricciones a la acumulación en pocas manos.‎ El sonsonete de manipulaciones administrativas bajo el disfraz de “reformas del Estado” convirtieron monopolios públicos en monopolios privados, ajustándose a las recomendaciones de los financieros neoyorquinos.

El modelito de desarrollo mexicano, donde el Estado fue siempre el motor de la inversión y en muchos aspectos el impulsor de la constitución de nuestros rasgos nacionales, el traslado de las actividades públicas a manos privadas representó un duro golpe al crecimiento y lo que es peor, a la gobernabilidad.

Pero la tragedia económica que esto representó no sólo afectó el desmantelamiento del Estado por la venta al sector privado nacional y extranjero de los bienes de capital, sino lo imperdonable que resulta el hecho de que los cerebros atrofiados del salinismo cometieron una infamia monumental.

Y ésta consistió en trasladar al bolsillo de los empresarios y sus prestanombres el mercado interno de la nación. Decenas de millones de mexicanos que fueron sujetados a consumir forzosamente los productos fabricados y expendidos por esas cadenas de factorías y tiendas departamentales.

No sólo se vendió la infraestructura que el Estado había construido para su desarrollo, sino que se empeñó el consumo de cien millones de mexicanos que a partir de ahí ya nunca pudieron recuperar su libertad de elegir, según profetizaba el gurú de los huehuenches nacionales, Milton Freedman, de la escuela de Chicago.

Y no sólo eso: se condenó a la nación a constreñir un mercado interno floreciente, de rasgo nacionalista para introducir snobistas costumbres consumistas que han dado al traste con algunos de los orgullos del sistema económico mexicano. Ese es el modelo que el candidato del PRI-ITAM enarbola. Porque ha trabajado para él, en acción y omisión manifiesta.

Como un disfraz mal encajado, la Ley Federal de Competencia Económica y su fantasiosa Comisión Nacional fueron un estuche de frivolidades y, paradójicamente, de incompetencias. Todo mundo se reía de esos perros verdes, antes de arrasar con bienes, hábitos de consumo y salud pública, en aras de la pretendida eficiencia en el costo de los servicios.

Jamás se ha sabido de una sola decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica que salvaguarde los derechos de los consumidores, porque cuando de eso se trata, remiten a los victimados a la circunscripción de una Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya vigencia está en duda.

En una volada pantagruélica, que tuvo el objetivo de incidir el tema entre las mal llamadas reformas estructurales, la nueva Ley Federal de Competencia Económica de Peña Nieto vino a acabar de regar todo el tepache.

El sesudo Luis Videgaray inventó, a través de su palafrenero Ildefonso Guajardo, dizque secretario de Economía salvaguardar todos los monopolios con la única salvedad de que demostraran que mejoran el bienestar del consumidor. Por ejemplo, según señala el artículo 55 de dicho bodrio jurídico:

Introducir bienes o servicios nuevos. Aprovechar saldos y productos defectuosos o perecederos.

Integrar nuevas técnicas y métodos de producción.

Mejoras en calidad, inversiones y recuperación.

Es decir, ni un solo argumento para rebatir o impugnar prácticas monopólicas de alguna empresa trasnacional‎, menos en el caso de que ésta introduzca productos defectuosos, así acaben con cualquier negocio de nacionales que ofrezcan mejores condiciones en la competencia. De hoy en adelante se vale cualquier transgénico, cualquier leche adulterada con productos cancerígenos, cualquier agua con arsénico y lo que usted guste imaginar.

Los delitos de los hambreadores contra el consumo popular ya forman parte de un pasado que los priitamitas quieren echar al cajón de los olvidos. Absolutamente anticonstitucional y contrario al elemental sentido común y de supervivencia colectiva.

¿Será por eso que todas las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana acaban de expresar su rotundo rechazo a la imposición de Meade El Breve? ¿Por lo mismo que, cuando menos, la mitad de las secciones del gremio magisterial han expresado su simpatía política hacia el precandidato López Obrador?

¿Será por eso que todos los mexicanos con dos dedos de frente se han manifestado en contra del candidato del PRI-ITAM?

¿Usted qué cree?

Índice Flamígero: Mi más sincero pésame al jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, por el fallecimiento de su señora madre, doña Raquel Espinosa. Descanse en paz. + + + Don Rubén Mújica Vélez se pregunta si el precandidato Meade lo es del oligopolio trasnacional petrolero o si es un ignorante. Y acto seguido escribe: “Meade es un extraterrestre, un caso para Ripley, dirían los abuelos. Declaró que no conviene construir otra refinería en México. En otras palabras propone implícitamente seguir dependiendo de los proveedores extranjeros. En otras palabras seguir la ruta de Peña Nieto y su sumisión al trumpismo. Meade sería un fracaso rotundo como asesor ante los gobiernos de los siguientes países: EUA con 131 refinerías; China, 51; Rusia, 41; Japón, sin petróleo en su subsuelo, 31, y Venezuela, 24. México cuenta con 6 refinerías que el peñanietismo ha condenado a su clausura y a venderlas como supuesta ‘chatarra’ a extranjeros ¡que no compran desechos! Meade revela su ignorancia, ya que del petróleo se obtienen 1 mil 350 derivados o productos que tienen como materia prima el petróleo y que de la industria petrolera se deriva la petroquímica que es una etapa de industrialización del gas más elevada y más redituable. Meade se revela o bien como lo que se sospecha: como candidato del oligopolio petrolero trasnacional, uno de los mayores buitres de la historia mundial o como un ignorante que pretende llegar a Los Pinos para mantener sujeto a nuestro país a los buitres proveedores de energéticos, Usted ¿qué piensa respecto de este alienígena?” + + + La muy leal lectora y amiga Bibi Villavicencio insiste: En castellano, Meade se pronuncia Me-a-de. Y recuerda que en diciembre anterior hubo un incendio en la plaza Meave, cual reportaron los medios. En la radio y en la televisión se pronunció Me-a-ve, no Miv. + + + Y don Rafael Segura Millán, desde Coatepec, Veracruz, comenta: “Parece que las cloacas diarias que se destapan en nuestro país no nos van a dar ni quinientos años para limpiar todas. No podemos salir de nuestro asombro cuando aparecen las siguientes. Ahora que se habla de la necesidad y posibilidad de un cambio (aunque sea de actitud) con motivo de las elecciones próximas, nos preguntamos muchos, ¿cómo le va a hacer el único que aparentemente ha mostrado disposición para tal efecto, López como le llama el líder del PRI (parece que este nombre le produce indigestión y por eso no lo dice completo), si AMLO a todos les ofrece amnistía, perdón y no sé qué más? Lo único que debería, o más bien deberá hacer, es aplicar la ley y basta. Este señor ‘López’ nos ofrece que va a acabar con la corrupción. Muy bien, pero, ¿en cuánto tiempo y con quiénes? ¿Un futbolista retirado, una prima de las esposas de otros anidados en otros ‘partidos’? Si llega a evitar el monstruoso fraude que se avecina, se podrá ganar a todo México con sólo aplicarle la ley a unos cuantos de esos peces grandes que nunca nadie, por obvias razones, ha podido o más bien querido hacer.”

