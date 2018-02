Descarta Hacienda fuga de capitales por reforma fiscal de EU

Participación en plenaria de PRI-PVEM

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, aseguró que a un mes de haber entrado en vigor la reforma fiscal instrumentada por el gobierno de Estados Unidos, no existe fuga de capitales en México.

En el marco de su participación en la Reunión Plenaria de Senadores del PRI y PVEM, destacó los logros de la actual administración mexicana en materia económica y afirmó que “ya llevamos un mes con la reforma fiscal norteamericana y no hemos visto fuga de capitales”.

Lo anterior, porque existen tratados de doble tributación entre México y Estados, entre México y Europa, y “no se están moviendo los capitales para ir a Estados Unidos”, enfatizó.

En el Senado de la República, expuso que la reforma fiscal de Estados Unidos “no es lo que parece”, toda vez que no sólo bajaron la tasa empresarial de 35 a 21, pues no se dice que no quitaron muchas deducibilidades como los impuestos estatales y que le pusieron un tope a la deducibilidad de intereses.

Consideró que dicha reforma fiscal tendrá un impacto limitado en la economía y empleo de Estados Unidos, puede llevar a que suban las tasas de interés de forma más rápida, aunado a que 40 por ciento del beneficio de la reducción de impuestos se concentra en 1.0 por ciento de la población más rica de ese país. “No queremos hacer eso en México”, apuntó.

Si México modifica sus cuentas fiscales se podría dar una depreciación en el tipo de cambio, subirían las tasas de interés y las calificadoras nos cambiarían las perspectivas “y va salir peor el asunto”, advirtió el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

González Anaya aclaró que aunque “eso no quiere decir que no tenemos que hacer nada” en México, dijo que dialogan con las cúpulas empresariales respecto a las acciones que se podrían llevar a cabo sin deteriorar el marco fiscal “y hay consenso de que no podemos ni debemos aumentar, ni deteriorar las cuentas fiscales”.

Reconoció que aunque el próximo proceso electoral y la negociación en curso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) implicarían algunos riesgos, la instrucción del gobierno federal para 2018 es mantener la estabilidad macroeconómica, la transparencia presupuestal y tener suficientes recursos para la reconstrucción de zonas afectadas por los sismos.