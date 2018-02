Este jueves se reanudan las clases en 5 delegaciones

Se habían suspendido por el clima gélido

La Secretaría de Educación Pública informó que este jueves se reanudan clases en las cinco delegaciones de la Ciudad de Méxic, donde habían sido suspendidas por las bajas temperaturas.

Determinó que las escuelas públicas y particulares de educación básica de las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan pueden reanudar actividades porque las condiciones meteorológicas lo permiten.

Detalló que se espera que los efectos del frente frío 25 y la masa de aire polar dejen de afectar la zona centro del país y el clima será favorable para reanudar las actividades en dichas demarcaciones, donde la alerta roja pasó a amarilla por las temperaturas.

Aunque exhortó a los padres y madres de familia estar al pendiente de las condiciones climatológicas y que tomen sus precauciones con sus hijos.

El miércoles, la SEP determinó mantener la suspensión de clases en el turno vespertino en cinco delegaciones de la Ciudad de México, a consecuencia de las bajas temperaturas que hay.

La autoridad educativa federal en la CDMX dijo que se trató de más de mil escuelas y que 351 mil alumnos no tuvieron clases.

El titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez Gómez, destacó que es la primera vez que se suspenden las actividades escolares en la capital por condiciones climáticas adversas.

“No hay antecedentes de suspensión de clases por frío. Se había hecho por temblores y en días con contaminación sólo se prohibieron actividades en exteriores”, indicó en entrevista

Sánchez Gómez refirió que desde principios de mes se giraron instrucciones a las escuelas para que se tomaran medidas.

“Emitimos una circular para que protejan a los niños del frío, hacer que no se queden en la puerta, que se permita el uso de abrigos, guantes, bufandas, aunque no sean del uniforme, no realizar actividades al aire libre, entre otras”.

El funcionario exhortó a los padres de familia a estar atentos de los anuncios de las autoridades educativas, toda vez que ya se evalúa si se mantendrá la suspensión de labores en los planteles educativos.

Se analizarán las condiciones climáticas y las previsiones para determinar si se mantiene la suspensión para los próximos días.