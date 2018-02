Tere Estrada celebrará a la mujer con 30 años en la música

La rockera realizará un concierto en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, acompañada de invitadas especiales, como Margarita Bauche, Marcela Viejo y Jezzy P

Arturo Arellano

Tere Estrada es ícono de la escena del rock nacional, quien está cumpliendo 30 años de trayectoria, por lo que pretende celebrar acompañada de otras importantes exponentes del rock y el rap, celebrando así también a la mujer, a quien considera un ser guerrero y luchador en el mundo. Tere Estrada, orgullosa portadora de la voz de la mujer, incursiona también en el blues, por lo que este concierto que se realizara el 22 de febrero en el Teatro Metropólitan, estará lleno de matices y texturas musicales, también con la presencia de Margarita Bauche, Marcela Viejo y Jezzy P, como invitadas especiales.

En conferencia de prensa, Tere Estrada y algunas de sus invitadas, ofrecieron detalles al respecto, de entrada la anfitriona del festejo, señaló que “me gustaría ser recordada abriendo caminos. Es un momento importante para la mujer en México, hoy estamos unidas a través de la música, somos guerreras y más que ser recordadas, ojalá seamos reconocidas, no hasta que estemos muertas, sino ahora mismo, porque hay mucho talento en el país y si nuestro trabajo artístico acompaña algún momento de la vida de alguna persona es muy gratificante y se debe saber”.

Añade que “son 30 años que significan a veces estar nadando sobre el agua, a veces bajo el agua y otras ahogándote, es una carrera de altibajos, pero siempre con amor a lo que hago. La única vez que me sentí rockstar fue cuando lancé ‘Sirenas hechiceras’ con un concierto en vivo y vino mucha prensa, sin embargo la fama es una chispa, lo que importa es lo que hay detrás, lo que trabajas, darte en la madre por tus sueños. Es parte del proceso que te salgan rolas gachas o shows, también otros padrísimos, pero de cada concierto y cada músico, de cada experiencia, se aprende”.

Asegura que “en la medida en que haya más propuestas, mujeres, autonomía y no depender de un mánager, ser integrales, en esa medida el blues y las artes en general van a crecer. A 30 años de carrera creo que la clave es echar la bala y si te caes, te levantas, ojalá las nuevas generaciones aprendan eso, todos mis discos los he hecho con mis chicles a excepción del último que se gestó con el apoyo de más de 70 financiadores, gente que me decía ‘aunque sea te doy 100 pesos’ y que gracias a ellos lance el último material”.

Jezzy P, por su parte se dijo “feliz de que se nos dé un lugar a las raperas. Lamentablemente se tiene el pensamiento erróneo de que el rap es un género peleado con rock u otros géneros, pero no es así, mientras tengamos un mensaje que compartir no importa el género, podemos converger y aquí lo haremos”.

Marcela Viejo en tanto señaló “es un honor estar con mujeres que son parte de la historia de la música en México, que padre que esto haya surgido a través de ‘Mujeres en el rock’, somos minoría, pero estamos marcando huellas. Crecimos en un mundo de hombres, que no tiene nada de malo, pero es emocionante que surjan eventos de este tipo con mujeres y más aún en un recinto como el Teatro de la Ciudad”.

Margarita Bauche, finalmente agregó “la incursión en el blues de Tere, habla de una madurez como artista y como músico, ojalá le lleve a más éxitos a más años de trayectoria. Yo soy cantante de jazz y en el camino me encontré con el blues, que es uno de los pilares de la cultura pop, porque el blues es atemporal, así que a este concierto pueden venir desde niños de 5 años hasta los abuelitos, igual lo van a disfrutar”.

La presentación se llevará a cabo este 22 de febrero en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” a las 20:30 horas.