El Consejo Universitario de la UNAM guardó un minuto de silencio por la violencia a la que han sido sometidos integrantes de la comunidad en las últimas semanas, y el rector Enrique Graue externó su preocupación por la criminalización de que son objeto los jóvenes, esto en relación con la desaparición y luego aparición, en condiciones dramáticas, del joven preparatoriano Marco Antonio Sánchez Flores.

La actitud testaruda de la policía no es exclusiva de la policía capitalina, sino es generalizada, es el perfil de los guardianes del orden que arremeten contra todo aquél que comete una falta mínima o mayor; por eso (como la tropa) son utilizados y por eso cumplen esa función. Hay, desde luego, personal capacitado y humano con el que se puede uno entender pero la mayoría no escucha razones.

Sin criterio, procedieron a detener al joven Marco Antonio y a someterlo a una violencia física irracional que es un verdadero atentado a los derechos humanos. Y no sólo es una agresión a un joven indefenso, sino es uno de los miles de casos que ocurren diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, con polizontes de todos los niveles, o los más bajos niveles educativos del país.

Por ello, la indignación de la sociedad, y en particular de la UNAM, debe servir para corregir la conducta de la policía. Dotarlos de herramientas necesarias para que cumplan su tarea de manera civilizada y no, como ocurrió ahora, se entrometan a modestos hogares de la comunidad rural en busca de sus compañeros agresores de los ciudadanos; prevenir, con educación, sería una buena respuesta a la sociedad para no repetir tan lamentable suceso.

A los tradicionales bloqueos a vialidades y tomas de oficinas y centros comerciales por maestros y trabajadores de salud inconformes en Oaxaca, se sumaron los cambios de funcionarios que llegan de la Ciudad de México a ocupar cargos públicos para tener una efímera presencia y saltar a puestos de elección popular, sin el mayor compromiso con la comunidad, más que sus intereses personales. El presidente de la Cámara Local de Diputados, Samy Gurrión renunció al PRI y buscará por otro u otros partidos la candidatura al Senado; la diputada federal Mariana Benítez, que se anota para todos los cargos, le pidieron no se inscribiera como aspirante al Senado y “declinó” con el compromiso de seguir sirviendo a los oaxaqueños buscando más posiciones; Sergio Vera es el nuevo director de COPLADE, Carlos Grau López, secretario de Desarrollo Rural y Jocabed Betanzos subsecretario de Economía, en tanto la ciudad sufre las consecuencias de las interminables marchas, bloqueos y acciones de protesta en la ciudad…El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, inauguró en la Galería de Palacio Nacional la exposición Ñuu Dxahui, señores de la lluvia, que retrata y reivindica la cultura mixteca, como una de las grandes culturas en el mundo…Con la integración José Luis Romero Hicks y Heriberto Galindo a la campaña del candidato presidencial priísta José Antonio Meade, se demuestra que los aspirantes presidenciales sólo incorporan figuras de relumbrón, pero no votos; los electores están ausentes en sus proyectos…

