El hilo negro

Punto por punto

Augusto Corro

El precandidato presidencial priísta, José Antonio Meade Kuribreña, y el aspirante al gobierno capitalino, también tricolor, Mikel Arriola, decidieron recorrer un tramo de la Ciudad de México (CDMX) para comprobar que una de las más grandes metrópolis del mundo, vive deficiencias viales. Vaya experiencia.

Ambos políticos se dieron cita en el Parque México de la colonia Condesa para iniciar su viaje que terminó en Santa Fe. Se subieron a su coche y empezaron a grabar su aventura, que duró alrededor de una hora.

¿Qué descubrieron en su recorrido los aspirantes priístas a cargos tan importantes? Lo que todo mundo sabe. Que el Periférico ya no funciona como ruta rápida. A todas horas parece un gran estacionamiento que se mueve con lentitud. Todo mundo lo sabe.

El viaje fue breve. Por avenidas más o menos transitables. ¿Por qué Meade y Arriola no hacen el viaje de Los Reyes La Paz a Naucalpan? Ahí se sentirían la pesadilla de transportarse durante varias horas para llegar a un destino.

¿Por qué no se meten en el tránsito matutino del “viaducto”? Son varias horas las pierden los osados automovilistas que no tienen otra ruta para desplazarse.

Claro, el precandidato priísta Meade Kuribreña aprovechó la oportunidad para elogiar las propuestas de Arriola de invertir más en vialidad, agua, escuelas y otros servicios en la CDMX, en caso de llegar al poder.

La realidad es otra y los graves problemas de la CDMX no serán resueltos con demagogia. Y en el supuesto que fuera verdad el buscarle una solución al caos, no solamente vehicular, sino también del transporte público, les llevaría muchos años el resolverlo.

Urgen más líneas del Metro, más orden en las rutas de autobuses, menos camiones de carga en horas pico, etc. Como si no fuera suficiente con el excesivo número de vehículos, a las autoridades se les ocurrió la creación del llamado “Metrobús”, que, en algunos avenidas, tiene sentido; pero en otras sólo provocan congestionamientos de coches.

Pero se dieron casos en que la circulación de automóviles se detuvo considerablemente, porque se redujeron los carriles de cuatro a dos: uno para el camión de pasajeros y otro para ciclistas. El tiempo de traslado se incremente con su respectiva elevación de la contaminación ambiental.

Los precandidatos priístas se encuentran urgidos de votos y con la mayor frivolidad del mundo descubrieron el hilo negro que todos conocemos: el tráfico vehicular es un caos, que, a estas alturas, ni siquiera un milagro podría evitarlo o solucionarlo, menos las posturas demagógicas de los políticos.

Por cierto, a los brillantes políticos que padecieron por una hora las inclemencias del tráfico vehicular se les olvidó tratar el tema concreto del estrés que provocan las travesías de un lado a otro en la CDMX, provocado por los problemas viales. Para vivir en la capital tenemos que pagar nuestra cuota de tensión, agobio, angustia, nerviosismo, etc. ¿Vale la pena?

LOS INDEPENDIENTES

Entre los principales precandidatos independientes en busca de la silla presidencial se encuentran el gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón (a) “El Bronco”, Margarita Zavala de Calderón, esposa del impresentable ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y Armando Ríos Piter, un senador independiente que hizo su carrera en el perredismo.

Los tres, según informaciones periodísticas, ya tienen las suficientes firmas para participar legalmente en la contienda electoral que culminará el próximo 1 de julio. Sólo esperan el paso oficial que los registre como candidatos. ¿Y luego? Pues participar en las campañas electorales. Cada uno por su lado. ¿Quién sabe en qué bandera de promesas se apoyarán para llamar la atención del electorado? “El Bronco”, un ex militante priísta que ya como mandatario tuvo una actuación más que gris: opaca. Ni siquiera pudo encarcelar a su adversario político, Rodrigo Medina, que aprovechó el cargo para enriquecerse. ¿Quién va a votar por un vivales de la política? No faltará quien lo haga; pero su sufragio no servirá para que su candidato gane. Hay otras opciones más interesantes.

En el tema de Margarita Zavala, su necedad de participar en la boleta electoral la llevó a vivir fuera de la realidad. En los últimos meses decayó su imagen como precandidata. Le afectó considerablemente abandonar a Acción Nacional (PAN) para lanzarse a la aventura de candidata independiente.

Desde luego, la ex primera dama no tiene ninguna posibilidad de ganar. Tiene un pasivo en su marido que no le permitirá levantar. Esa situación negativa del ex presidente incluye su guerra fallida contra la delincuencia organizada que sumó miles de muertos, desaparecidos, viudas y huérfanos. ¿A qué le apuesta Margarita a la desmemoria?

De esos independientes, el que menos posibilidades tiene de ganar es el ex perredista e itamita, Armando Ríos Piter, un joven arriesgado sin mayor apoyo que su ambición de participar en la candidatura presidencial, con la inquietud de juntar a todos los sin partido a unirse para hacer un frente común.

La nueva participación de los candidatos independientes en la elección presidencial no ofrece nada nuevo. Ningún atractivo para votar por ellos. ¿Usted qué opina amable lector?

