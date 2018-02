El Bebeto une su talento al de Espinoza Paz

El cantante presenta su nuevo sencillo “Seremos”, que forma parte de su nuevo material discográfico

Arturo Arellano

Luego de obtener una gran aceptación y múltiples éxitos con sus primeros discos, El Bebeto se aventura con un nuevo material, que si bien aún no tiene fecha de lanzamiento, el cantante ha asegurado que será completamente romántico, desde el perfil del amor o el desamor, como es el caso del primer corte promocional titulado “Seremos”, tema compuesto y producido por el talentoso Espinoza Paz, en quien Bebeto ha confiado para esta canción y otras de las 12 que compondrán su nuevo disco.

En conferencia de prensa, el joven cantante refiere que “estamos lanzando la canción con todo y su video, porque la gente así lo exige, ya no se puede salir con solo la canción, de manera que este video se grabó en Coahuila, ha sido una gran experiencia, porque yo estoy enamorado de mi país y por eso quiero exponer los paisajes de México, creo que no hay necesidad de salir del país, porque aquí tenemos lugares muy bonitos. En este caso es un patrimonio del estado, la arena es blanca y fresca, no caliente como la conocemos, es un lugar que jamás habia visitado y la verdad quedó muy bien”.

Afirma que “esta producción se está haciendo en Mazatlán, Sinaloa, antes he grabado en otros lugares del país, pero en esta ocasión nos resultó más atractivo quedarnos en Mazatlan, el sencillo es más de desamor que de amor, pero no por eso deja de ser romántico, porque es la línea que quiero seguir en este disco”.

No obstante, refiere que aún no se siente listo para grabar temas de su autoría “amo componer, pero no me he atrevido a grabarlos quizá por miedo. En ese sentido soy un poquito inseguro, ya que he tenido oportunidad de hacer temas de Espinosa Paz y América Sierra, que son muy buenos en lo que hacen, ellos saben y yo aún estoy aprendiendo. Sin embargo, quizá alguna vez me atreva a grabar algo mío, que está todo dentro del romanticisimo, porque creo que las parejas siempre se van a amar y hay que darle continuidad al romance que es algo tan representativo en mi carrera”. De igual modo, se define como una persona romántica. “Tengo sentimientos, soy humano, creo que el amor es lo que se merece cualquier mujer, porque son seres maravillosos. En este punto yo estoy enamorado y me siento feliz. Cuando se puso en duda mi preferencia sexual, la verdad no me causó nada, porque no tengo problema alguno, porque sé lo que soy y lo que siento”.

Añade que “la música va evolucionando y como en todos los trabajos hay que estar al día, a la vanguardia, al pendiente de lo que suena actualmente. No me cierro a grabar por ejemplo temas de Armando Manzanero, llevando sus canciones a algo más fresco y en un género como el mío”. Si bien no hay fecha definida para el lanzamiento del disco, sí asegura que serán alrededor de 12 temas los que lo compongan y el primer corte ya circula en todas las plataformas digitales.