Turner Latinoamérica anuncia estrenos para 2018

Segunda temporada de “Rosario Tijeras”, “Última caída” y novedades en contenido para Cartoon Network

Arturo Arellano

Turner Latinoamérica organizó su evento “Move Forward. Move Now”, con el interés de dar a conocer sus novedades para 2018 en sus diferentes plataformas. Destacando entre lo más importante el lanzamiento de la segunda temporada de “Rosario Tijeras” a través de TNT; la serie “Última caída” por Canal Space y producciones originales para otros canales, tanto de televisión de paga, como contenido en internet.

En el evento “Move Forward. Move Now”, Bárbara del Regil, que además condujo la velada, adelantó que “Rosario Tijeras” llegará en su primera y segunda temporada a Turner Latin America, pues la serie se estrenará en TNT, como en ninguna otra plataforma, con la primera y segunda temporada hiladas sin espera. No puedo adelantar mucho, pero lo que sí puedo decir es que estará llena de acción, he grabado escenas muy fuertes con las que estoy segura de que la gente se va a enganchar incluso más de lo que lo han hecho hasta ahora. Estoy muy agradecida por que el público me ha aceptado muy bien, el personaje de “Rosario Tijeras” es muy querido y con esta segunda temporada estoy segura de que no les vamos a quedar a deber”.

También por TNT se transmitirá la serie “El secreto de Selena”, que narrara la vida y trágica muerte de la icónica cantante de Tex Mex, mexico-americana.

Por su parte, Canal Space anunció la llegada de “Última caída” una serie vanguardista, que llevará la tradición de la lucha libre mexicana a toda Latinoamérica, pues además del lanzamiento de la serie, se planea que el canal transmita los torneos y luchas de AAA en su plataforma, con el interés de que ya avanzada la historia, el personaje protagónico salte de la pantalla al ring real, sumándose al elenco de luchadores de la compañía. Para este anuncio se hicieron presentes los luchadores Psycho Clown y La Parka, quienes se congratularon de que lo que ellos consideran la mejor lucha libre del mundo, ahora pueda tener otro tipo de alcances gracias a Space.

En tanto, Cartoon Network, anunció la llegada de nuevas temporadas de sus series más exitosas y productos en torno a ellas, en complicidad con marcas como Mattel, tal es el caso de Max Steel, Hora de Aventura, Las Chicas Super Poderosas, Escandalosos, Villanos, entre otras. De las que además presentaron números de alcances en 2017, cuando rompieron records de audiencia, convirtiéndose en el canal número uno de entretenimiento infantil durante 24 meses. Lo mismo se planea eventos especiales para celebrar el 25 aniversario de la presencia de Cartoon Network en Latinoamérica.

Sharon Zyman, General Manager y VP de Turner AD-Sales México, detalló sobre las nuevas tecnologías que implementará la empresa a partir de este año, entre ellas Launchpad y Targeting Now. Esta tecnología data-audience, desarrollada enteramente por Turner, es diseñada para distribuir campañas de Brand Content, a través de redes sociales, garantizando los volúmenes de reach, views e impresiones que cada marca persigue.

Whit Richardson, presidente de Turner Latin America, por su parte celebró los alcances de la empresa y aseguróo que 2018 será un año bastante prolífico en el tema de la creación de contenidos originales para sus diversas plataformas y canales.