Soy gay y soy feliz, revela Benito, hijo de Gustavo Cerati

Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías, expresó en sus redes sociales

“No se preocupen. La heterosexualidad es sólo una fase, están confundidos, ya se les pasará”, agregó el joven de 24 años que, al igual que su recordado padre, decidió seguir su carrera por el lado de la música

“Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto @_Zerokill , dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz”.

Así, el hijo de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar, quien hizo varias confesiones en las redes sociales, donde habló del feminismo, tras un fuerte debate que se generó los últimos días en los medios de comunicación.

“No se preocupen. La heterosexualidad es solo una fase, están confundidos, ya se les pasará”, agregó el joven de 24 años que, al igual que su recordado padre, decidió seguir su carrera por el lado de la música. También aclaró que tenía otra cuenta de Twitter pero la cambió y su nuevo usuario es @Vanity_Sexx.

“Siempre he tenido alias (este Twitter existe desde 2012) pero no solo en Twitter sino en Instagram también, y no me ha interesado que se descubra mi identidad, quien se haya dado cuenta y/o me conozca sabrá. Si ahora pongo mi nombre es porque, justamente, es mi nombre y me siento ultra- orgulloso”, explicó el hijo de Gustavo Cerati.

“Hasta hace un par de días pensaba distinto, pero hoy por hoy me parece nefasto el concepto de que una ‘figura pública’ sólo por eso tenga que dar un ejemplo. Me parece nefasto que a mí se me exija dar un ejemplo de cómo ser si, en principio, jamás me preguntaron si quería ser figura pública. Fuck off. Sigo nadando contra la mierda, pero ahora en vez de bote tengo un puto crucero deluxe”, continuó Benito Cerati, por la repercusión que tuvieron sus palabras.

“No condenes a alguien por sus errores, son sólo errores. La barrera tiene que ser el maltrato psicológico y/o físico, creo yo”, señaló.

Luego, escribió una serie de tuits cargados de ironía. “Ser LGBT (lesbianas, gays,​ bisexuales y trans) en Argentina es… complete en el casillero”, expresó. “Todos están asustados porque finalmente saqué los colmillos y son de acero inoxidable”, finalizó.