Elsa Rodríguez Osorio

El coordinador general de la organización de Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS, Luis Adrián Quiroz, expresa que las personas coinfectadas con hepatitis C ya pueden acceder a la cura total de la enfermedad, por medio de tratamientos de acción directa disponibles en las instituciones de salud pública. Para tener acceso a estos nuevos tratamientos que curan en un más de 90% la hepatitis C, el IMSS toma como referencia diversos criterios entre los que se destaca pacientes sin tratamiento previo con grado de fibrosis F3 y F4, manifestaciones extra hepáticas, pre y postratamiento de trasplante hepático, coinfección de VIH o hepatitis B. En México se estima que 1.4% de la población padece hepatitis C, cerca de 1.6 millones de personas, mientras que la OMS registra 325 millones con una infección crónica por el virus de hepatitis B o C. La hepatitis C es una enfermedad asintomática, se calcula que menos del 25% de los portadores saben que la tienen y sólo el 9% han sido tratados con éxito. Factores de riesgo: transfusiones de cualquier producto sanguíneo realizadas antes de 1994, procedimientos médicos, usuarios de drogas intravenosas, tatuajes y piercing en lugares no controlados, transmisión sexual o transmisión vertical de madre a hijo. Respecto a la coinfección, en México hay alrededor de 190 mil personas que viven tanto con VIH como con el hepatitis C, enfermedades que comparten las mismas vías de transmisión.

Asociación de Médicos e Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama (MILC) y Salvati, AC, inauguraron una nueva clínica en la que se apoyará a mujeres con cáncer de mama metastásico. Las agrupaciones reiteraron que sumarán esfuerzos para ofrecer servicios integrales enfocados a mejorar la calidad de vida de las mujeres diagnosticadas con esta enfermedad y también a sus familiares. En México diariamente 33 mujeres de todas las edades reciben este diagnóstico y 17 mueren al día por esta causa. Isabelle Aloi-Timeus, fundadora y presidenta de Salvati aseguró que a través de esta alianza y con las nuevas instalaciones se busca impactar al mayor número de mujeres posibles y llegar a quienes más lo necesitan. El año pasado Salvati registró a 24 pacientes de primera vez, haciendo un total aproximado de 100 mujeres en etapas metastásicas. Por su parte, Alejandra Platas, fundadora de MILC, informó que en la clínica se atenderá a cualquier mujer sin importar si está afiliada o no a cualquier servicio de salud pública o privada. Sólo hay que llamar, pedir cita, se hace una valoración, un estudio socioeconómico y se detectan las necesidades de acuerdo con la capacidad clínica, el tipo de cáncer y la edad. La clínica cuenta con servicios de rehabilitación, oncoimagen, nutrición, apoyo psicológico individual, grupos de apoyo y asesorías En promedio del 60 al 80% de los casos de cáncer de mama metastásico en México, se diagnostican en etapas localmente avanzadas o metastásicas. La nueva clínica de MILC y Salvati está ubicada en Holbein #227, Int. #210AB, esquina Insurgentes. Cerca del Metro San Antonio y del Metrobús Ciudad de los Deportes.

De acuerdo con el estudio “La Higiene Sí Importa”, desarrollado por la compañía global Essity en 12 países, los mexicanos son quienes están más conscientes de la relevancia de su aseo personal durante las actividades que realizan en el día a día, ya sea en el trabajo (88%), en el transporte público (71%) o durante alguna cita romántica (92%). Asimismo, se sienten extremadamente incómodos si no lavaron sus dientes (76%), olvidaron usar desodorante (70%) o no se bañaron (64%). Con respecto a que la falta de aseo afecta la salud, México es el segundo país encuestado con mayor preocupación en este tema (48%), sólo después de India (65%), mientras en lugares como Suecia o Alemania este índice no supera el 10%. Además de México, otros países también se preocupan por su higiene, como la India, con el 84% y Rusia, con el 86% para citas o reuniones En contraste, naciones como Reino Unido y Holanda dan menos importancia al aseo personal. Sin embargo, su esperanza de vida de 81.2 años supera por mucho a India (68.3), y México (70.5). Factores que contribuyen a tal índice, son el acceso a medicamentos y servicios de salud, mejores condiciones de salubridad, agua limpia, estándares de higiene y recursos económicos, además de educación.

