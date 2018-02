La apuesta de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena al gobierno de la Ciudad de México, le apuesta a una plataforma digital para combatir a la delincuencia, pero la ciudadanía considera que eso no será suficiente. En opinión de la gente, una ciudad plagada de cámaras para monitorear lo que sucede en las calles, no hará que disminuya la inseguridad.

La ex delegada de Tlalpan, a quien se le vino el mundo encima por el derrumbe del Colegio Rébsamen, donde perdieron la vida al menos 37 personas: 32 menores y cinco adultos, cree a pie juntillas que las cámaras de videovigilancia inhibirán a la delincuencia.

Pero si no hay nada que los intimide, ¡menos los va a inhibir! Sólo por citar un caso. En las instalaciones del Metro, sobre todo en las estaciones de mayor afluencia, es habitual que los de la PBI (Policía Bancaria Industrial) encargados de la vigilancia, recomienden a los usuarios, a la hora de subir a los vagones, que cuiden sus pertenencias, porque por ahí andan los “amigos de lo ajeno”.

Es decir, los ladrones se pasean en las narices de la policía en busca de sus víctimas y hasta hoy no se sabe de un caso en el que los delincuentes hayan decidido irse a “freír espárragos” a otra parte, donde no corran el riesgo de ser detenidos.

Es cierto que la precandidata de Morena al gobierno de capital se caracteriza por tener el más alto nivel educativo, cosa que nadie le discute, como tampoco que siempre se haya involucrado en causas sociales. Pero de eso a ser sensible a las necesidades de la gente hay una gran distancia. Allí está el caso del Rébsamen. Pudo haber hecho algo y no hizo nada, o casi nada.

Claudia Sheinbaum, licenciada en física, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también obtuvo su maestría y doctorado en ingeniería energética, ve las cosas desde otra óptica, diferente a como las ve el ciudadano expuesto a asaltos o agresiones.

La gente sostiene que no es suficiente que haya cámaras en las calles. Para los delincuentes eso no es problema. Se ponen una capucha y ya. Y como la policía no está acostumbrada a descubrir a las hampones en esas condiciones, ahí siguen, libres. En el mejor de los casos, si un delincuente es detenido, pronto queda en libertad porque el robo no es delito grave o porque los impartidores de justicia se dejan corromper.

LA LUCHA POR MIGUEL HIDALGO

Aún no arrancan las campañas rumbo a las elecciones de julio, pero ya desde ahora los precandidatos o candidatos, sacan a relucir sus mejores armas para “aniquilar” a sus adversarios, lo cual es bastante “normal” cuando un cargo, que significa poder, por mínimo que sea, está en juego.

Uno de éstos es el que protagonizan la coalición “Por México al Frente” (PAN, PRD y MC) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la delegación Miguel Hidalgo, aún en manos de la panista Xóchitl.

Aunque pronto dejará la delegación en busca de una candidatura al Senado que le ofreció Andrés Manuel López Obrador, todavía se da tiempo para recordarle al ex delegado y diputado local, Víctor Hugo Romo Guerra, la serie de irregularidades en las que incurrió durante su administración al frente de MH, cosa que, por supuesto, él niega.

Xóchitl utiliza todo tipo de recursos con tal de revertir lo que es una realidad: el 85% de las 89 colonias que conforman la delegación inclinan la balanza a favor de Romo. Lo mismo que sucede con AMLO, cuando las encuestas lo ponen en primer lugar, igual ocurre con Romo: se encienden los “focos rojos”, suena la voz de alerta y todos en guardia ante el riesgo de perder…por eso, a toda costa tratarán de “bajar” a Víctor Hugo Romo.

ALIANZAS EN BENEFICIO DE MÉXICO

Nueva Alianza afirma que seguirá trabajando para integrar iniciativas y puntos de acuerdo que permitan la construcción de “alianzas en beneficio de México”.

La diputada federal, Mirna Isabel Saldívar Paz, del GPNA, ante diputados y senadores convocados a la Asamblea General del Congreso de la Unión, hizo un llamado a continuar generando acuerdos que nos permitan avanzar en los temas pendientes, a fin de aprovechar al máximo el último periodo de esta legislatura y cumplir con el compromiso que tienen con el pueblo mexicano, y no sólo “atender nuestras propias agendas”.

Sostuvo que “la construcción de un México más justo y próspero no puede esperar, ni estar atenido a coyunturas políticas”; de lo contrario, dijo, “si hemos decidido sólo ser espectadores, sentémonos a contemplar el paso del tiempo, atender nuestras propias agendas y perder la última oportunidad de trascender y servir a nuestro país”.

La vicecoordinadora de la bancada turquesa aseveró que pese a que se han avanzado en muchos temas, aún existen rezagos que requieren que los legisladores alcancen los acuerdos necesarios. Para lograrlo, dijo, NA elaboró una Agenda Legislativa que pone como prioridad las necesidades de las y los mexicanos, estructurada en cuatro ejes: Educación de Calidad; Desarrollo Económico Sustentable, Impulso al Bienestar Familiar y Transparencia y Combate a la Corrupción. En este sentido, destacó que la educación de calidad constituye la base primordial para conseguir las mejores condiciones educativas a todas las niñas, niños y jóvenes en cada comunidad del país, y de ese modo empezar a disminuir la brecha de desigualdad.

