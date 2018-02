Rompiendo el Tupper llegará al Lunario

El unipersonal cómico de Lizi Esnaurrizar, tiene como objetivo empoderar a la mujer

Asael Grande

Obra de comedia que empodera el papel de la mujer, pero con dosis de humor, Rompiendo el Tupper, es la puesta en escena, Stand Up Comedy, de Lisi Esnaurrizar, quien a través de un performance, lleva al público por el principal ideal y la delgada línea entre las cosas que son para siempre en la vida, así como reflexionar sobre la razón científica de cómo es el comportamiento del género masculino con el femenino, todo con situaciones cómicas que bien pueden ser de la vida real.

Producida por Esnaurrizar, y dirigida por Claudia Wega, Rompiendo el Tupper, mezcla la comedia tradicional y el teatro físico, aderezado con divertidas coreografías de Lisi Esnaurrizar, quien tuvo como invitado especial al comediante Jorge Richards, en la presentación en el Foro Manrique Ferrer, en el que la puesta en escena tuvo una temporada de estreno para el gusto del público: “es un espectáculo que no solamente tiene stand up, y eso hace que sea más rico, como más fluido, eso nos permite llega más al público, y que entiendan que no debemos ser malas entre nosotras las mujeres, y eso, si lo lográramos en la vida, cambiaría, y tendríamos cero machismo, al final el Wolliyng es un acoso, y aunque sea de mujer a mujer, el acoso está vigente; ahorita estamos cumpliendo el tercer mes de temporada, empezamos en diciembre, y nos quedamos todo este mes, en el Manrique Ferrer, y en marzo nos vamos al Coyoacán a partir del 6 de marzo, y en junio iremos al Lunario del Auditorio Nacional”, dijo Lisi Esnaurrizar, en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Respecto a por qué el público debe ver Rompiendo el Tupper, Esnaurrizar agregó: “les diría que romper el tupper es lo más divertido que pueden hacer en su vida, no en el show, sino en su vida, y diario podemos romper un estereotipo, y eso, siempre nos va a liberar y a hacer felices, seas mujer, seas hombre, por el momento este año sólo estaré presentando Rompiendo el Tupper”, finalizó la actriz, quien presentó su sn show de stand up, donde toda mujer se podrá identificar.

Rompiendo el Tupper se presenta en el Foro Manrique Ferrer (Artículo 123 No. 130, 2o. Piso. Col. Centro), los sábados a las 17:00 horas.