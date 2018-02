Lolita Cortés compartirá el escenario con su hija Dariana

La obra “12 princesas en pugna” dará cabida al debut de la menor, quien cumplirá el sueño de su madre, de actuar juntas

Arturo Arellano

“12 princesas en pugna” es una puesta en escena con una longevidad de seis años en cartelera, durante los que han sembrado y cosechado varios éxitos, teniendo también variaciones en su elenco y contenido. Es por ello que la gente puede ver la obra una y mil veces, ya que siempre hallarán en ésta nuevos chistes, personajes y actrices, como es el caso ahora de la incorporación al elenco de la pequeña Dariana Romo, hija de Lolita Cortés y quien interpretará a “Ariel” en la divertida comedia.

Durante el tradicional festejo del Día de la Candelaria, que la producción realiza año con año, Lolita externó en entrevista su emoción al poder compartir el escenario con su joven, guapa y talentosa hija. “La verdad, estoy emocionada por este paso de mi hija, admiro su talento y parece ser que actuaremos juntas dentro de tres semanas. Sin duda, la dejaré desenvolverse sola, porque seremos compañeras en el escenario y tendrá que acatar órdenes de su director, él le hablará y corregirá o aplaudirá sobre su desempeño en el escenario, donde no seremos madre e hija, sino compañeras. Este es un sueño que yo tenía y agradezco que por fin se esté cumpliendo”. “Ella no estaba convencida de entrar al mundo del teatro, de hecho en una ocasión me lo dijo y quería tener otro futuro, sin embargo, más tarde participó en un una obra de teatro en corto y cambió su opinión por completo, tanto que aquí la tenemos”.

En tanto, Dariana refirió: “me siento contenta, pero también nerviosa, porque yo sé lo que mi mamá representa en el teatro. Me estoy preparando para hacer las cosas bien y lo seguiré haciendo, dentro del canto y la actuación. Esto es lo que quiero, me gusta y lo disfruto”. En el tema de su papel externó: “Ariel es un personaje que me gusta mucho, aquí se aborda de otra manera distinta al cuento, pero nos estamos divirtiendo”.

Por su parte, Salomón Ramírez, productor de la obra, en ese tema comentó “Lola ya lleva tres años con nosotros, en el personaje de “Rapunzel”, es la única que hace ese papel y no alterna con nadie, es un personaje que se escribió para Lola, viene una vez al mes a dar función. En el caso de Dariana que viene como ‘Ariel’, que llegó por casting, es una chica ideal para el personaje que es muy ágil, muy cómico. En algún momento hace varios años vino a otro casting y no nos funcionó en ese momento, pero hora está lista para integrarse a la compañía”. Por otra parte, explicó. “Es una obra que todo el tiempo estamos actualizando, tanto en la parte del guión, como escenografía, personajes y elenco. Aprovechamos el mes de enero para reajustar el guión, este año está muy cambiado, incluso serán dos etapas, ésta que estamos estrenando en febrero y otra versión que preparamos, para cuando comiencen oficialmente las campañas electorales, ya tenemos la publicidad y hemos hecho una sesión de fotos especial para esa temática”.

Esta parodia de las princesas de cuentos de hadas, se presenta todos los jueves en el Teatro Xola, Julio Prieto a las 20:00 horas, con boletos desde los 200 pesos.