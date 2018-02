Bruno Mars regala noche de funk a mexicanos

Fueron 58 mil fanáticos los que se dieron cita en el Foro Sol para deleitarse con el magnífico espectáculo

Asael Grande

El multiganador del Grammy y mundialmente conocido artista multiplatino, cantante, productor, director y músico, Bruno Mars, visitó nuestro país como parte de su gira mundial The 24K Magic World Tour. La magia llegó al escenario del Foro Sol de la Ciudad de México, con el tour que comenzó el 18 de noviembre pasado en Río de Janeiro, Brasil.

La gira 24K Magic World Tour celebró en la CDMX el éxito del aclamado álbum de Bruno 24K Magic, que contiene éxitos como “24K Magic”, “Perm” y el más reciente sencillo “That’s What I Like”. Considerado como uno de los mejores showmen de la música pop actual, Mars tuvo como teloneros den el Foro Sol a Nick Jonas y a Bebe Rexha, el primero conocido debido a su paso por los Jonas Brothers, y la segunda por saltar a la fama con el sencillo “Take me Home” o por la colaboración con G-Eazy en el single “Me, Myself and 10”.

Ante 58 mil asistentes, con un espectáculo y una producción inspirada en la década de los años 90, equipado con pirotecnia y un trabajo coreográfico perfecto, complementado por su banda The Hooligans, Bruno Mars comenzó su show en punto de las 9:35 de la noche, con “Finesse, 24K Magic” y “Treasure” (ésta última del álbum Unorthodox Jukebox, 2012): “están listos?, les dije que regresaríamos, lucimos mejor y más fuertes, bienvenidos al 24K Magic World Tour, vamos a celebrar esta noche, México!”, fueron las palabras de bienvenida de Mars, quien lució una chamarra tricolor, gorra, y acompañado de sus bailarines, quienes realizaron coreografías perfectas y uniformes.

Con un despliegue escénico luminoso, y lleno de juegos pirotécnicos, la vibra funky del concierto continuó con temas como “Perm, Calling all my lovelies”, “Chunky” y “That’s what I like”, temas que los fans no dejaron de cantar: “te quiero mucho ‘mamacita’ hola muchacha, soy yo, el patrón”, dijo Mars a sus fans, quienes no dejaron de bailar, gritar y encender las luces de sus celulares.

Con reminiscencias que remitieron a la música de James Brown, Stevie Wonder o Michael Jackson, Bruno Mars se mostró emocionado, y animoso en canciones como “Versace on the flor/Straight up and down”, “Marry You” y “Runaway baby”. Rumbo a la recta final, el show de Bruno Mars finalizó su concierto con las canciones “When i was your man”, “Just the way you are”, “Locked out heaven” y “Uptown Funk”, para finalizar cargando una bandera mexicana: “te quiero mucho”, se despidió Mars, en lo que fue su visita a México de su tour que ha visitado Europa, Estados Unidos y Latinoamérica con un éxito arrasador en cada una de las ciudades que ha visitado.

Su tour The 24K Magic llegará a Bélgica, Holanda, Barcelona (España), Madrid (España), París (Francia), Düsseldorf (Alemania), Dinamarca, y Glasgow (Escocia). Además, el 14 de julio tiene programado un concierto en Hyde Park (Londres) como parte del festival British Summer Time 2018. Ofrecerá una actuación junto a Khalid como artista invitado. También ha dicho que acudirá al Festival Rock in Rio de Lisboa del 23 de junio al 1 de julio de 2018.