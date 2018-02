Fotomultas en CDMX deben acabar: Arriola

Son una forma de recaudación opaca

Afirma que los capitalinos están hartos de este impuesto

José Luis Montañez

Ante 500 comerciantes y campesinos de los pueblos originarios de Tlalpan, el precandidato del PRI a la jefatura de gobierno, Mikel Arriola, advirtió que llegando al Palacio del Ayuntamiento quitará las fotomultas, pues afirmó, los ciudadanos ya están hartos de este impuesto que sólo beneficia a la empresa que las maneja y al gobierno que ha recaudado millones de pesos del bolsillo de los capitalinos.

“Las fotomultas se tienen que ir porque son un abuso y una práctica totalmente opaca por parte de los gobiernos de Morena y PRD”.

El aspirante reprobó los cuestionamientos que ha hecho su contrincante de Morena a las fotomultas, tratando de lavarse las manos, cuando ellos contrataron a la empresa.

“Ya estamos viendo como entre Morena y PRD se están echando la bolita de las fotomultas, ya vimos cuánto recaudan y vimos que esa recaudación no se refleja en los servicios”.

Agregó que Claudia Sheinbaum también es responsable de ocultar en 2005 la información respectiva al segundo piso, ya que fue ella misma quien la reservó por 20 años, sin dar la mínima oportunidad a los ciudadanos para enterarse del costo real de la obra y las condiciones en que esta obra fue adjudicada a la empresa constructora.

El ex director del IMSS declaró que mandará a revisión y a consulta ciudadana el tema de los parquímetros, pues dijo, no existe un protocolo ciudadano para que la gente de las colonias se le garanticen los estacionamientos mínimos indispensables en su propia calle.

“Yo lo que he podido investigar y averiguar es que los capitalinos no se quejan ciertamente de que haya parquímetros, sino de que los vecinos no tienen estacionamiento, entonces en la noche tienen que salir a echarle monedas; por ello, una opción puede ser el re ordenamiento de los estacionamientos”.

Durante el encuentro, Mikel escuchó a los vecinos, quienes le hicieron saber sus necesidades y las limitantes que tienen para desarrollarse como delegación, es el caso de Jesús Mendoza Gómez, productor de flores y hortalizas, quien le pidió se destine mayor presupuesto al campo para ampliar el producto y distribuirlo en diferentes puntos de la Ciudad de México.

El precandidato planteó créditos al campo, acabar con los asentamientos irregulares, abasto de agua para todos los pueblos y colonias de la demarcación, seguridad de la mano de un millón de cámaras y policía capacitada, y transporte público que conecte a la zona rural con la urbana con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, pues ya no tendrían que hacer más de dos horas de trayecto a sus trabajos.

“Esta es la delegación donde se incrementó a mayor ritmo la pobreza extrema, el 28 por ciento de la población de Tlalpan está en pobreza, cuando hace veinte años más o menos era la mitad del crecimiento actual, son datos muy relevantes para poder identificar el deterioro de una Ciudad que ha sido muy mal gobernada y cuando el gobierno es el que no sirve, hay que cambiarlo”, finalizó.