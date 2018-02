El gobernador Corral es pura faramalla: AMLO

Critica su movimiento contra corrupción política

Afirma que Ricardo Anaya ya escaló y ahora es un mafiosillo

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que el gobernador Javier Corral, hace “pura faramalla” y propaganda para favorecer a Ricardo Anaya, a quien también calificó como un “mafiosillo”.

“Anaya es un “mafiosillo”, tiene de maestro a Diego Fernández de Cevallos. Tienen aún buen maestro, a Diego Fernández de Cevallos, hace un tiempo dije que era un aprendiz de mafioso, y ya Diego lo convirtió en “mafiosillo”, o sea ya escaló en la mafia del poder”, afirmó.

Tras un evento de precampaña en el centro de Zoquitlán, Puebla, el tabasqueño descalificó la administración del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al decir que no ha resuelto el problema de inseguridad y solamente se ha dedicado a pintar de azul las casetas de cobro.

“Es pura faramalla, Corral lo que está haciendo es propaganda a favor de Anaya. El de Gobernación haciendo propaganda por Meade. Es lo mismo.

“Siempre se entienden, la verdad es de que la situación en Chihuahua es muy delicada, sobre todo por la violencia, no han podido resolver el problema porque Corral no ha hecho nada por crear empleos, por atender a los jóvenes, fijo en campaña que iba dar trato digno a los jóvenes y luego se retractó con la excusa de que no hay presupuesto”.

De gira en la Sierra Negra poblana, el precandidato presidencial de Juntos Haremos Historia acusó al ex gobernador Moreno Valle de insultar a los ciudadanos de la entidad, al promover la candidatura de su esposa, Martha Erika Alonso.

“Aquí en este estado, como en Veracruz, se está queriendo imponer el nepotismo. En Veracruz, Yunes está queriendo imponer a su hijo a la gubernatura y, en Puebla, Moreno Valle quiere dejar a su esposa, la señora Martha Erika. La verdad ella no es responsable; creo que se trata de la ambición desmedida de su esposo”, lanzó el tabasqueño.

A través de un video difundido en redes sociales, López Obrador afirmó que la administración del panista, que culminó en el 2016, quedó marcada por la corrupción. Argumentó, además, que Alonso no tiene la experiencia suficiente para gobernar la entidad.

“No hizo Moreno Valle un buen gobierno. Está manchado de corrupción, pero es un agravio mayor todavía el querer dejar a su esposa de gobernadora sin ningún mérito, sin que haya tenido participación en la administración pública, destacada sólo por ser la esposa de Moreno Valle”, arguyó el ex jefe de gobierno capitalino.

“Se les olvida, repito, reitero, que no vivimos en una monarquía; los cargos no se heredan, vivimos en una República y aspiramos a que sea una República democrática, que el pueblo de manera libre decida, que no se compren los votos”.

Al concluir su mensaje, López Obrador llamó a votar por el precandidato de Morena, Miguel Barbosa, a quien, además de ofrecerle su respaldo, calificó como un político experimentado y con una trayectoria destacada.

“Aquí nosotros postulamos a Miguel Barbosa, es nuestro precandidato a Gobernador, es una gente que tiene una trayectoria política destacada, ha sido dirigente de la Oposición, senador de la República y fue electo en una encuesta; fue el mejor calificado en una encuesta que se llevó a cabo aquí en Puebla”, expresó el precandidato presidencial.

“Yo lo recomiendo y les pido a todos que no se vote por la imposición que quiere llevar a cabo Moreno Valle. No a los cacicazgos ni en Veracruz ni en Puebla, no al nepotismo, ni en Veracruz ni en Puebla ni en ninguna parte”, concluyó.