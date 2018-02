Color rojo inquieta mucho al gobernador Corral: Navarrete

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Nuevo Oficial Mayor en Segob, un hombre con suerte y malas maneras

“Le presté (al gobernador de Chihuahua, Javier Corral), una pluma con tinta azul, porque el color rojo le inquieta mucho”, confesó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien definitivamente, con el expediente referente a este estado y su controvertido mandatario estatal, tuvo su primera “prueba de fuego” como responsable de la política interna.

El sábado por la noche, ambos funcionarios signaron un acuerdo, –con tinta azul–, en el que destacan dos puntos: el gobierno federal le entregará al estatal 900 millones de pesos y que la PGR, apresurará los trámites para la extradición del ex gobernador, César Duarte Jáquez, de quien se dice, se encuentra escondido en algún lugar, –quizás remoto–, de la Unión Americana.

Navarrete Prida explicó que el juicio de extradición corresponde al gobierno federal y en todo caso, el gobierno estatal puede colaborar como coadyuvante.

De hecho, la PGR, con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Luis Videgaray, ya está elaborando la ficha roja del ex ejecutivo estatal, “y para evitar malas interpretaciones políticas, el gobierno chihuahuense está como coadyuvante”, subrayó el titular de Segob.

El sábado por la noche, una vez firmado el convenio, el gobernador Corral no dejaba de verlo, mientras el secretario de Gobernación, hacía usó de la palabra para informar lo acordado.

Lo tomó con las dos manos el panista y muy sonriente, lo leyó una y otra vez; como si le costara trabajo creer en su triunfo, pues hay que recordar que desde siempre, el panista “no quitó el dedo del renglón” en cuanto a su antecesor.

Y como ya estaba por llegar a la Ciudad de México la Caravana por la Dignidad, después de dos semanas de caminata, pues llegó y caminó del Angel de la Independencia, al Hemiciclo a Juárez.

Entonces, el secretario Navarrete Prida pidió que se cerrara ya este movimiento, entre otras razones, para no correr el riesgo de que se pudiera interpretar que simplemente, cualquier gobierno pueda echar mano de ejercer presión a la Federación y consiga lo que quiera: “se debe dar carpetazo a un movimiento que estaría dando vueltas por todo el país; esto se resuelve dialogando”.

Eso sí, el titular de la Segob hizo especial hincapié en que se dejó una gran frustración “a todas las personas que querían ver un pleito para distraer de los temas importantes” y sobre todo, en una coyuntura electoral, habría que agregar.

Se supone que Corral Juarado ya deberá regresar a Chihuahua, al tiempo que con la solución, se supone que debe declinar a la controversia constitucional que iba a presentar en demanda de los recursos que se le debían; pero mucho se comenta en los corrillos políticos que el mandatario estatal no tiene palabra de honor. ¿Será?

Por lo pronto, Corral no perdió oportunidad para informar que aunque su gobierno accedió a trasladar al operador priista Alejandro Gutiérrez al Cereso número 9 ubicado en Ciudad Juárez, donde tendrá prisión preventiva, eso no quiere decir que no habrá impunidad en ese caso y seguirá siendo juzgado en Chihuahua.

Uno de los que estuvo muy activo no solo en la Marcha por la Dignidad que encabezó Corral, fue el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, Fernando Herrera. Quizá a destiempo, porque ya se había llegado a una solución, el senador Herrera señaló que su partido “no está para simular ni para acompañar en la opacidad no vamos a aceptar ni un paso atrás”.

También asistieron otros distinguidos panistas como: el coordinador de los diputados albicelestes, Marko Cortés; el ex dirigente del PAN, Gustavo Enrique Madero; uno de los hombres más cercanos al candidato de “Por México al Frente”, Santiago Creel; la senadora Martha Tagle y los perredistas Agustín Basave y Guadalupe Acosta Naranjo, mejor conocido por sus compañeros y correligionarios como “Don Toronjo”.

Desde que era diputado y senador, al señor gobernador le pusieron como apodo “chivo en cristalería”, y ahí está como ejemplo que este conflicto lo llevó al terreno electoral, ya que en el mitin que se llevó a cabo en el Hemiciclo a Juárez, Corral aprovechó para acusar que el candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, “es el verdadero amigo de César Duarte”.

Municiones

*** El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Ernesto Nemer Álvarez, condenó el ataque del que fue objeto el aspirante a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Francisco Rojas San Román, ocurrido la noche del sábado y manifiesta su solidaridad con la familia para brindar todo el apoyo necesario. Demandó a las autoridades estatales responsables de la investigación, el pronto esclarecimiento de estos hechos.

*** El dirigente del PRD, Manuel Granados, demandó a la Secretaría de Gobernación, instalar mesas para revisar el tema de la violencia a nivel nacional. Subrayó el perredista que este delicado asunto, no sólo debe analizarse en tiempos electorales, sino que también deben revisarse los protocolos de actuación.

*** ¿Y la operación cicatriz que se supone que debería hacer José Luis Amador Morales Gutiérrez? Quién sabe. Resulta ser que este señor, de profesión abogado, es el nuevo oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, que en unos cuantos días se destacó por su prepotencia y autoritarismo, ya que de manera incansable, se dedica a cesar a trabajadores sin ton ni son. No es político, no es buen abogado, pero definitivamente, sí ha tenido suerte. Tiene una notaría en Cancún, que le dio el ex gobernador Félix González Canto, además de ser familiar del subsecretario de Gobernación, Manuel Cadena Morales.

Y aún cuando la máxima autoridad pide hacer a un lado confrontaciones, conflictos y pide abonar a que la elección de este año se lleve a cabo en tranquilidad y armonía, José Luis no entiende. Parece que es sordo, no le interesa lo que digan los superiores. Él está para practicar el linchamiento. Cuánto daño hacen estos sujetos que no sirven para nada, pero que tienen suerte.

