Ilustradores de Web Cómic participarán en Conque 2018

“The Mountain with Teeth” y “Dibuja en casa”, recientes creaciones de Alejandra Gámez y Axur Eneas, formarán parte de esta esperada edición

El evento se celebrá en Querétaro Centro de Congresos, los próximo 4, 5 y 6 de mayo

Los ilustradores mexicanos Alejandra Gámez y Axur Eneas, creadores de “The Mountain with Teeth” y “Dibuja en casa”, fueron invitados a participar en Conque 2018.

Ambos comenzaron subiendo tiras cómicas y pequeñas historias en formato de cómic a la red, por lo que comparten la pasión por el mundo web y las historias, las cuales también son parte del evento de cómics y entretenimiento que se realizará del 5 al 6 de mayo en Querétaro.

“Siempre he creído que el chiste del arte está en compartir un mensaje con los demás, no importa si te leen dos o cien”, comentó Alejandra Gámez, no obstante, los seguidores de su web cómic semanal se incrementan día a día, indicó un comunicado.

“The Mountain with Teeth” trata sobre cocodrilos deprimidos, fantasía, terror, y diversas situaciones contadas con humor y a veces sin él, pero siempre con imaginación, y el cual ya se se ha convertido en dos libros y una novela gráfica.

En tanto, Axur Eneas comenzó con web cómic “Mapache Cómic”, en 2009, y lo dejó en pausa en 2012, para realizar nuevos proyectos, entre ellos los de ilustración con Anima Studios.

Es Premio Nacional de Novela Gráfica 2017, con “Dibuja en casa”, y actualmente se encuentran trabajando en la novela gráfica “Más allá de las ciudades”, junto con la editorial Océano.

Los precios de los boletos son: pase de un día, 299 pesos; tres días, 849 pesos. Ya están a la venta a través de conque.mx y superboletos.com

Alejandra y Axur comenzaron subiendo tiras cómicas y pequeñas historias en formato de cómic a la red. Dice ella: “siempre he creído que el chiste del arte está en compartir un mensaje con los demás, no importa si te leen dos o 100”