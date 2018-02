AMLO se radicaliza de nuevo y afirma que anulará la actual Constitución, para regresar a la de 1917

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Puntero en las encuestas que lo colocan como el candidato más viable de alcanzar la Presidencia el 1 de julio próximo, Andrés Manuel López Obrador endureció de nuevo su discurso al señalar que, una vez que llegue a Palacio Nacional, iniciará el proceso para anular todas las reformas hechas a la Constitución General de la República a fin de reinstaurar la de 1917.

Y expresó su repudio a la Carta Magna actual, porque aseguró, ha sido reformada por malechores para usarla en favor de sus intereses.

Acompañado por el sonriente senador Miguel Barbosa que ahora le aplaude todo como candidato designado por AMLO para representar a Morena en la contienda por la gubernatura de Puebla, el tabasqueño advirtió que una vez que arribe a Palacio Nacional, buscará que la Constitución “vuelva a sus orígenes”.

Así, desde Xiutetelco, López Obrador afirmó que la actual Carta Magna no le merece ningún respeto porque “ha sido ajustada a los intereses de la banda de malhechores que se ha dedicado a saquear a nuestro país”.

Insistió:

“Desde luego que nosotros vamos a buscar que la Constitución vuelva a sus orígenes y no me importa que digan que es el regreso al pasado, que somos anacrónicos, que eso ya no es modernidad, no me creo yo esos cuentos.

“Tenemos que regresar al origen de la Constitución del (19)17, si no en la letra sí en el espíritu, es decir, en su esencia tiene que haber justicia, tiene que haber democracia y tiene que haber libertades y soberanía, y eso es lo que resume la Constitución del (19)17”.

Le responden

Desde el Teatro de la República en Querétaro, donde encabezó el acto oficial del 101 aniversario de la Constitución, el presidente Enrique Peña Nieto (rodeado de gobernadores, gabinete, líderes empresariales, políticos y sociales así como por embajadores y otros) dijo que las adecuaciones realizadas a la Constitución a lo largo de su vigencia, son las que han impulsado el desarrollo, la prosperidad y el bienestar de México.

“Desconocer esos avances significaría faltar a la verdad, desinformar a la ciudadanía y degradar la política”, indicó en obvio mensaje a López Obrador.

Y recordó que al inicio de su mandato, hace 5 años, los partidos políticos nacionales y su gobierno “decidimos suscribir un Pacto por México”.

Con ese pacto, dijo, se demostró que los mexicanos sabemos anteponer la unidad y el interés de la nación a las ventajas particulares o partidistas.

Defensa de las reformas

Así, afirmó, las reformas alcanzadas se traducen ya en mejores oportunidades para los mexicanos y en condiciones más favorables para el crecimiento del país.

De la Educativa, dijo, fue la primera transformación de fondo que impulsamos al inicio de esta administración y con ella, se estableció el derecho constitucional a una educación de calidad mientras que el Estado mexicano recuperó la rectoría de la educación.

Con la Reforma Político-Electoral, señaló, el país tiene instituciones políticas más democráticas y equitativas.

Por primera vez en nuestra historia, el régimen jurídico garantiza la equidad de género en los procesos electorales y ha abierto espacios a la participación de candidatos independientes.

Las reformas económicas han comenzado a dar frutos, dijo.

La Hacendaria , explicó, permitió compensar la caída en los ingresos petroleros, que ahora sólo representan 17 por ciento de los ingresos totales, cuando hace apenas poco más de cinco años eran más o representaban más del 40 por ciento.

La Energética a su vez, agregó, está impulsando la recuperación de este sector y gracias a esta transformación, Pemex seguirá siendo la empresa de la que todos estemos orgullosos.

A la fecha, se han establecido compromisos de inversión por 170 mil millones de dólares en el sector energético. Esto detonará la creación de cientos de miles de empleos en los próximos años y contribuirá a fortalecer los ingresos de la hacienda pública.

La de Telecomunicaciones ha beneficiado directamente a los ciudadanos al reducir significativamente los costos de las llamadas telefónicas fijas y de celular dentro del país y hacia el exterior, precisó.

De entrada, señaló, ha hecho posible incrementar en más de 60 por ciento el número de usuarios a Internet.

La Financiera ha contribuido a elevar el acceso al crédito a su mayor nivel en décadas. Todo ello se ha traducido en mayor crecimiento: 2.5 por ciento anual en promedio durante los primeros cinco años de esta administración, muy por encima del 1.4 por ciento registrado en el mismo periodo de cada una de las dos Administraciones anteriores.

Luego subrayó que de acuerdo con la más reciente medición de los niveles de pobreza, realizada por el Coneval, entre 2012 y 2016, se redujeron todas las carencias sociales en el país, y dos millones de personas dejaron de vivir en pobreza extrema. Por primera vez, desde la Promulgación de nuestra Constitución, tenemos al alcance la erradicación de la pobreza extrema, dijo.

Peña Nieto destacó que durante lo que va de su gestión, se han creado 3.2 millones de empleos, “la mayor cifra para un periodo de cinco años desde que se llevan registros; más de ocho millones de personas más ahora gozan de prestaciones en el Seguro Social”.

Al mismo tiempo, hemos logrado la mayor recuperación del poder de compra del salario mínimo en 40 años.

Y adelantó:

“En 2018 nuevamente tendremos que encontrar inspiración y dirección en nuestra Carta Magna. La razón es clara: la Constitución es la síntesis de nuestra historia, nuestra mayor fuente de certeza en el presente y la mejor guía para nuestro futuro”.

¡Cuidado! todo se puede ir al caño en unos meses

Asistente al mismo acto, el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, advirtió a los mexicanos que “no hay soluciones mágicas” para los retos que enfrenta nuestro país, y “que sólo el trabajo duro y honesto nos permitirán seguir en la ruta correcta”.

Y lanzó su mensaje de peligro, en por demás obvia referencia a López Obrador y sus intenciones: hoy “décadas de avance se pueden perder en tan solo unos meses de irresponsabilidad”.

Consideró que ante los riesgos que vive hoy el país, “el reto de nuestra generación está en evitar regresos románticos a un pasado, que nunca más volverá, en evitar el aplauso fácil y soluciones exóticas a los problemas que exigen solución”.

=Pidió reconocer que pese a todos los obstáculos y resistencias se ha logrado crear una economía potente y un sistema electoral competitivo. Se ha logrado además una importante reforma energética y una de derechos humanos así como varias político-electorales que han fortalecido la pluralidad política.

“Todos los cambios que ha vivido nuestra Constitución han sido acordes a su identidad y han dado las herramientas para adecuarse a los retos que impone el mundo en el que vivimos”, indicó Cordero.

