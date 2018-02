“Peter Pan”, de James Matthew Barry / Ilustrador Juan Gedovius

Todos los niños, menos uno, se hacen mayores… Descubre el nuevo libro bajo el sello de Alfaguara Infantil

Vuela con la magia de las hadas en este viaje al País de Nunca Jamás, donde te aguardan bellas sirenas, una tribu piel roja y feroces piratas, al mando del temible capitán Garfio. Para un niño, esta novela de mágicas y divertidas aventuras es adentrarse en una tierra desconocida donde puede hacer lo que quiera; para un adulto es revivir aquellos días en que creía en las hadas y volaba a su propio País de Nunca Jamás. Un clásico de la literatura universal con magníficas ilustraciones de Juan Gedovius. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN el ilustrador nos dio más detalles.

-¿Qué te llevó a ser ilustrador?

“Quizás un poco la casualidad, porque en realidad no son de las cosas que son muy populares dentro de las carreras, de hecho no existe una carrera como tal de ilustrador de libros para niños, a mí siempre me gustó esto, estuve siempre en el momento y lugar adecuado, justo como para darme cuenta que existía, a mí siempre me gustó dibujar, yo hacía museografías, hubo una que se hizo con motivo de un ilustrador y ver como alguien que dibuja de repente está en un museo, en un libro, coincidió en que se solicitaban ilustradores para una colección naciente de libros para niños, me integré a ilustrar esos libros, lo demás fue una suerte muy linda que me llevó por ahí”.

-¿Cómo fue la invitación a que fueras parte de este libro?

“En realidad tenía el antecedente de que el año antepasado se me acercó Penguin Random House bajo el sello de Alfaguara para hacer una reedición de ‘El Principito’, yo nunca había hecho clásicos, era como un terreno que había decidido no pisar, porque pensaba que no era para mí, pero como me gustan los retos, me entusiasmó mucho y así comenzó esta aventura con los clásicos, y se abrió la ventana a otras cosas, a un mundo muy diferente, es un mundo inexplorado, muchas veces no se cuentan los clásicos como eran, encontré un encanto especial en contar la historia tal como fue escrita, que es lo que generalmente no nos llega”.

-¿Cómo fue la creación de personajes para que el niño o adulto adopte este nuevo Peter Pan?

“Es justamente la ventaja de ir a los orígenes de la historia, de hecho, ‘Peter Pan’ nace siendo una obra de teatro en 1904, hasta 1911 que se publica el libro, posteriormente hay una película en blanco y negro por ahí de 1924 y no es hasta el año 53 donde Walt Disney la toma y es nuestra primera referencia, cuando empecé a hacer las ilustraciones, me decían ¿por qué Peter Pan de verde?, es que él esta vestido de hojas que pueden ser verdes, entonces empecé a jugar con todas esas cosas que realmente estuvieron puestas ahí, resulta que en realidad de la idea original hasta Walt Disney hay una diferencia circunstancial, entonces en ese punto es fácil divorciarse de esta idea, lo demás se usa la lógica a través de lo que uno lee, y tratar de usar la experiencia como autor e ilustrador para darle un entorno creíble y sustancioso, es decir, es más claro cuando uno piensa en piratas, en indios, eso te da un norte, tomas todo esto, es como pasarlo a un filtro de mi autoría y ponerle un poco de lógica y refuerzas todo este mundo fantástico que creó Barry”.

