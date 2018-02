Tips al empresariado para enfrentar mala publicidad

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

Al escribir historias, la mayoría de los periodistas se esfuerzan por presentar una visión educada y equilibrada que no desacredite ni glorifique a los sujetos. No está en el reportero ni en el medio de comunicación el interés de presentar un artículo falso o tendencioso. Sin embargo, puede haber momentos en que su empresa se enfrente a un artículo poco halagador.

Por ello, Rachael Meranus, ex director de ScreamingMedia explicó sus estrategias para combatir la mala publicidad en medios, al considerar que mientras que la mala prensa por lo general termina por no ser tan mala como parece a primera vista, podría dañar la reputación de su empresa y afectar las relaciones con sus clientes y contactos de negocios.

Al evaluar las opciones de los empresarios para tratar con la prensa negativa dijo que hay tres escenarios básicos a considerar.

Para todos los receptores de la mala prensa, el impacto parece peor de lo que realmente es.

Perspectivas malas pueden parecer ataques personales que generan reacciones emocionales. Es importante, dijo Meranus, mantener la cabeza fría para hacer frente a la situación con mayor efectividad.

En primer lugar, recomendó, respire profundamente y busque tranquilizarse; una vez más calmado, hágase las siguientes preguntas:

¿Es realmente la situación tan grave? ¿Será la noticia en verdad de impacto en las ventas o relaciones de negocios? ¿es la publicación bien conocida y muy leída por su audiencia objetivo? ¿Contiene el artículo errores en hechos o es tendencioso?

Si sus respuestas a estas preguntas son inciertas, agregó, entonces la mejor respuesta inicial es mantenerse estable y continuar vigilando la situación. Los ciclos de noticias de prensa no son muy largos y lo malo por lo general se desvanece con el tiempo. ¿Cuántas noticias de la semana pasada recuerda a detalle?, es otra de las preguntas que nos comentó Rachael.

No responder a un artículo limita la atención que se presta al mismo. Responder públicamente, por el contrario, puede validar las afirmaciones del periodista y llevarnos al centro de atención del tema de una forma más severa. Sin embargo, no responder, no significa no hacer nada en absoluto, acotó.

Concéntrese en sus relaciones clave, dijo, asegurando que cualquier duda se responda rápidamente, de manera clara y sencilla.

Siempre es útil preparar contrapuntos y datos clave para hacer frente a empleados, socios comerciales y clientes. Al responder a las preguntas, utilice la comunicación directa y personal, siempre que pueda.

En resumen esta estrategia busca lo siguiente: no cavar un pozo más profundo de lo que ya es.

Si la historia contiene errores de hecho o un sesgo indebido, mencionó, considere ponerse en contacto con el reportero o editor en cuestión.

Todas las publicaciones, con la excepción de algunos muy raros, emitirán las correcciones de errores de hecho.

Sin embargo, apuntó, si la cuestión es puramente de percepción, una corrección es poco probable. Pero el reportero puede estar abierto a escuchar su lado de la historia, sobre todo si él o ella no le ofrecieron la oportunidad de hacer comentarios para el artículo inicial.

La mayoría de los reporteros y los editores son abiertos a recibir llamadas y discutir el artículo. Al iniciar una conversación, céntrese en tratar de aclarar los malentendidos y construir una relación de confianza. Si inculca en el reportero, una comprensión más profunda de su negocio, será más probable que él o ella pida sus contribuciones para futuros artículos, explicó.

No utilice la llamada como un foro para presentar quejas, esto hará que el reportero tome una postura defensiva y hace que sea extremadamente difícil para él o ella, aceptar su punto de vista. Además, no espere que el reportero emita un seguimiento inmediato de la historia, esta respuesta es muy rara.

También, citó, el periodista probablemente sentirá que el tema ha sido cubierto y ya no es “caliente” para las noticias. Sin embargo, puede ser posible despertar el interés de un reportero, ofreciendo una perspectiva diferente sobre la historia que incluya información nueva o en contra de la evidencia.

Un tercer experto de la industria puede ser un gran recurso en este tipo de situaciones, porque pueden apoyar la posición de su empresa sin estar directamente vinculados a su negocio. Esto añade credibilidad y debe proporcionar al periodista una razón válida para que reconsidere su postura, apuntó Meranus.

Otra opción es centrarse en las publicaciones que compiten con la fuente negativamente sesgada, para fomentar el flujo “contradictorio” de cobertura. Las publicaciones que compiten, a menudo se leen unas a otras y tienen un incentivo para encontrar historias que van en contra o desacreditan a su rival.

Un tercer experto, enumeró, como se describe arriba, puede proporcionar las municiones necesarias para crear esta oportunidad, sin embargo, antes de tomar este tipo de enfoque, lo mejor es sopesar los riesgos potenciales.

Es posible que en lugar de alentar una nota contradictoria, pudiera sentar las bases para un artículo que refuerce muchas de las afirmaciones negativas.

A veces, la mala prensa puede dañar un negocio o a un ejecutivo en su reputación. Si es así, mencionó, será necesario emitir una respuesta pública,

Un comunicado de prensa enviado directamente a través de un servicio de cable y directamente a las publicaciones individuales ofrece el medio más eficaz de difusión de la información.

Publicar una respuesta en un sitio web o blog también vale la pena considerarse, aunque esto último invita al comentario público que puede ser polémico y posiblemente contraproducente.

Otro enfoque posible es escribir un artículo de opinión o una carta al editor de la publicación en cuestión.

La principal ventaja de este enfoque es que se dirige a la publicación directamente. Pero tenga en cuenta que si se publica su carta, puede haber un largo tiempo entre la presentación y su publicación.

Cualquier declaración pública –aclaró–, debe dirigirse exclusivamente a las cuestiones planteadas en el artículo original en un expediente de hechos, en estilo no emotivo y equilibrado.

Si la publicación de un comunicado de prensa, considera una “carta de CEO” formato, en lugar del formato estándar, escriba el comunicado de prensa como si fuera una carta personal hacia el Director General del medio, en lugar de un anuncio o la proclamación de un hecho.

Utilizar un enfoque personal representa un “hacerse cargo” del asunto y se basa en el pensamiento racional y el liderazgo.

El objetivo es calmar y disolver cualquier temor que los clientes o empleados pudieran tener. Resista la tentación de acusar directamente al periodista o la publicación de comportamiento malicioso o mal informar a la sociedad, no es el momento para agotar las opciones.

En el futuro, argumentó este especialista, puede que desee promocionar un nuevo producto o servicio y cualquier relación que pueda mantener al mismo tiempo que haga la defensa de su negocio será de valor.

Aténgase a los hechos y deje que hablen por sí mismos. La gran mayoría de los medios de comunicación son equilibrados o positivos, sobre todo cuando se trata de pequeñas empresas.

Si la mala prensa se produce, el mejor enfoque es mantener la calma, mantener la cabeza fría y tratar de ponerlo en perspectiva, pues una reacción exagerada puede empeorar la situación.

Piense en sus opciones y responda de acuerdo a lo que más le convenga. La mala prensa puede ser una oportunidad no sólo para que usted pueda mostrar su caso claramente, sino también para mostrar su liderazgo y la claridad de su mente bajo presión, finalizó Rachael Meranus.

