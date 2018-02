El publicista Solá vaticina triunfo de López Obrador

Dice que ya no es un peligro para México

El publicista español, Antonio Solá, pronosticó que Andrés Manuel López Obrador ganará la elección presidencial de este año, porque es el más cercano al sentimiento de hartazgo con respecto al PRI.

El especialista en comunicación política sostuvo que si en México hay condiciones normales, con un Instituto Nacional Electoral “en toda regla”, el precandidato presidencial de Morena será el próximo Presidente de la República.

Entrevistado tras participar en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, el autor de la campaña “López Obrador es un peligro para México”, sostuvo que el tabasqueño es quien está más cerca de empalmar “la enorme ira contenida” de los mexicanos ante un sexenio complicado.

“Creo que va a ganar AMLO que es el que en realidad está más cerca de empatar los valores de los ciudadanos mexicanos hoy, de esa ira tan contenida durante estos últimos años, de un sexenio que ha sido francamente complicado”, señaló Solá.

El publicista añadió que López Obrador representa a “esa ciudadanía que hoy está muy cansada, que tiene mucha ira y que, si logra encajar ese caudal de ira en una corriente positiva del voto, va a ganar por 38, 40 o 45 puntos, porque casi podríamos decir que no va a tener techo”.

Al preguntársele si el dirigente de Morena ya no es “ un peligro para México” -eslogan publicitario que él mismo creó- el español afirmó: “No, para nada eso no es nada vigente. Creo que López Obrador ha evolucionado mucho en estos últimos doce años y para nada creo que eso esté sucediendo en ese momento. Yo, que estuve en la campaña de 2006 y que con ese equipo de Calderón trabajamos la dinámica de “Un peligro para México”, hoy efectivamente no lo es”.

Con respecto a al campaña del precandidato del PRI, José Antonio Meade, Solá consideró que no tiene posibilidades de triunfar, no por la propia figura del precandidato, sino porque “está encerrado en sus propios demonios de un partido que ha gobernado los últimos seis años, que le están impidiendo salir adelante”.

Sobre el precandidato panista Ricardo Anaya, Sola afirmó que se trata de un candidato peligroso para AMLO, por ser “un tipo ágil, dinámico e inteligente que puede capitalizar parte de la ira que tienen los mexicanos”.