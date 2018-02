Violencia selectiva

Desde el portal

Ángel Soriano

Debemos hacer un exhorto a las autoridades electorales, a los tres niveles de gobierno –-federal, estatales y municipales- para cerrar filas y tener un proceso electoral que se dé con seguridad para los mexicanos, que se dé en armonía y que se lleve en paz, dijo ayer el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Edgar Romo García.

En relación a los crímenes de curas, políticos e incluso comunicadores, señaló: “esos son, creo, hechos aislados que deben atenderse de manera oportuna, inmediata; es muy lamentable el asesinato de mi ex compañero diputado federal Francisco Rojas y creo que este es un llamado de atención para las autoridades locales, para las autoridades de los tres niveles de gobierno en cerrar filas, en tener una coordinación más efectiva y poder garantizar procesos electorales seguros y de manera pacífica”.

Creo que tienen la capacidad para hacerlo, está la infraestructura y la capacidad y el talento humano en las autoridades electorales y en las autoridades de los diversos niveles de gobiernos para poder lograr este objetivo.

A su vez, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, dijo que hay violencia selectiva en el país, contra determinados grupos -defensores de derechos humanos, políticos-, para quienes pidió no solamente el deslinde de responsabilidades, sino cuidado, en tanto el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, acudió a los funerales del diputado federal con licencia Francisco Rojas San Román (en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio en su memoria) en Cuautitlán Izcalli en donde se había anotado como precandidato a la alcaldía. El mandatario ofreció que esto no quedará impune.

En Atlacomulco, en el Estado de México también, se registró otro crimen, el de Maximino Montiel Peña, presuntamente primo del Primer Mandatario, al resistirse a un asalto.

TURBULENCIAS

Anaya, simulador

Para el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, el precandidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya, “es un dos caras” pues por un lado se dice honesto y transparente y por otro se descubre que es “un excéntrico millonario” cuya declaración de 3 de 3 no cuadra, y pidió que redondee ésta, en tanto el ex presidente Felipe Calderón, respecto a la acusación a Anaya en el sentido de haber realizado malos manejos con una fundación inmobiliaria queretana, dijo que el caso no es de si manejó o no recursos públicos o privados, sino se trata de una simulación de personas con manejos jurídicos con fines de lucro…De acuerdo con resultados emitidos del Centro de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL), la Universidad Anáhuac Oaxaca (UAO) es la mejor institución de educación superior en el estado en Dirección y Administración de Empresas, Comunicación, Finanzas y Contaduría Pública, Derecho, Gastronomía y Mercadotecnia. El último informe de e la UAO que mantiene desde 2015…Consejales del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., padres de familia y docentes, dieron el banderazo de inicio de la construcción de un aula regional de la Primaria Urbana Federal “Benito Juárez” que beneficiará a 130 escolares del municipio…

www.revista-brecha.com

asorianocarrasco@yahoo.com