“El Príncipe de la Canción” se debate entre la vida y la muerte

El cantante, quien pesa 45 kilos y que llegó en vuelo privado, del aeropuerto de Toluca al aeropuerto de Miami, fue trasladado de inmediato al Hospital Jackson Memorial para ser atendido y horas después ser llevado a su casa de Miami, Florida, donde se encuentra al lado de su esposa Sara y su hija Sarita

Hasta hace unos días, José José era atendido en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde estuvo internado entre el 11 y 31 de enero, la institución se había encargado de sus tratamientos médicos desde marzo, cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas, cuyor tumor le extirparon en noviembre

Sin la autorización de su doctor Carlos Chan, se llevaron a José José

Gloria Carpio

El querido intérprete José José está al borde de la muerte, por lo que la madrugada de este miércoles 7 de febrero viajó de México a a Miami y aunque algunos medios informaron que fue ingresado de emergencia en el Hospital Jackson Memorial de Miami, Estados Unidos, lo cierto es que estuvo unas horas en el nosocomio para después ser llevado a su casa de Miami, Florida, donde ya se encuentra al lado de su esposa, la cubana Sara Salazar y su hija Sarita.

Fue en el aeropuerto de Miami, donde se encontraba la esposa de José José, Sara Salazar para recibir al “Príncipe de la Canción”, sin embargo, fue cuestionada por la prensa a quien aseguró que José José “estará mejor y bien cuidado y pido a su público lo tenga en sus oraciones y buenos deseos para su pronta recuperación”. Y continuó exclamando: “le doy gracias a Dios porque es mi gran regalo de cumpleaños que así celebraré este 8 de febrero”.

Y aunque su doctor Carlos Chan, quien fue el cirujano que le extirpó el tumor de páncreas, dijo que era muy delicado que el artista, quien pesa 45 kilos, volara a Miami, fue la familia del cantante de “La nave del olvido” quien tomó la decisión que fuera trasladado desde el Aeropuerto de Toluca, Estado de México, hasta el Aeropuerto Internacional de Miami en medio de infinidad de rumores sobre su estado de salud, como el hecho de que su disquera había pagado el viaje, debido a la inestable situación económica que tiene José José.

El llamado “Príncipe de la Canción” fue intervenido en en noviembre pasado de un tumor de páncreas, mismo que fue extirpado por su doctor Carlos Chan, quien todavía visitó a José José en el departamento que el cantante había rentado en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, inmueble que ya fue entregado a su propietario.

Hace unos días en DIARIO IMAGEN se publicó el resquebrajamiento de la salud del intérprete, cuya vida es motivo de la serie “José José, el Príncipe de la Canción’, que transmite la cadena Telemundo.

La representante de José José admitió que las fotos recién publicadas en la revista TVNotas, en las que se ve muy delgado, sí corresponden a como está actualmente.

El intérprete, de 69 años, quien el 17 de febrero cumplirá 70 y cuyo verdadero nombre es José Rómulo Sosa, se encontraba en México desde hace más de tres meses, a donde había ido para hacerse unos chequeos médicos y posteriormente en noviembre pasado, se sometió a una operación para extirparse un tumor en el páncreas.

Fue la hija del cantante, Sarita, quien tomó la decisión de trasladar al “Príncipe de la Canción” a Miami para que se reuniera con su esposa Sara Salazar, con quien tiene 22 años de matrimonio.

Su representante Laura Núñez, informó que su traslado se dio por motivos personales, pues el cantante tenía la intención de encontrarse en Miami con su esposa Sara Salazar, a quien, no había podido ver desde que inició en México su tratamiento para erradicar el cáncer de páncreas desde el pasado mes de noviembre.

“Estoy triste porque se fue, Sarita tomó la decisión de llevárselo, porque es lo que quería, irse a Miami, quería ver a su esposa”, reveló a la prensa Laura Núñez.

Asimismo, Laura Núñez enfatizó que José José se fue de México libre de cáncer, pero sin el consentimiento de su médico. Además, enfatizó que el cantante no se encuentra desahuciado y abandonó el hospital en la Ciudad de México tras haberse recuperado, pues, a pesar de que no ganó peso, su cuerpo ya asimila los nutrientes. La representante reiteró que es mentira que el intérprete haya empeorado de salud: “Va muy bien, se fue sin cáncer y en breve será él mismo quien despeje las dudas sobre su repentina salida del país”.

Luego de que se rumorara que habría un pleito entre las hijas de José José Marysol y Sarita, porque la más chica tomó la decisión de llevarse a su papá a Miami, Laura Núñez aclaró que “Marysol es una niña cariñosa, decente, le admiro esa entereza y grandeza que tuvo para dialogar con su hermana y dejar todo en orden”.

La preocupación por la salud del cantante se hizo mayor antes de su llegada a Miami, luego de una fotografía del intérprete saliendo del hospital visiblemente afectado que publicó la revista TVNotas.

Por otro lado, su ex pareja y madre de sus dos hijos Marysol y José Joel, Anel, dio algunos detalles del preocupante estado de salud del “Príncipe de la Canción”.

“Está delicado, le están dando de comer a través de una sonda, el doctor no quiere nada más que este en un completo reposo, tranquilo y ver que le funcione el alimento porque se lo tienen que poner por el estómago me parece”, reveló la ex modelo.

José José nació en Ciudad de México en 1948 en el seno de una familia de músicos y durante su juventud cantaba y tocaba el bajo y contrabajo, pero fue “El triste”, la melodía que lo catapultó a la fama tras su intervención en el II Festival OTI de la canción en 1970.

José José nació el 17 de febrero de 1948 en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. En 50 años de carrera musical, su interpretación y su estilo han influido sobre numerosos artistas del ámbito mundial.

Nacido en una familia de músicos, José José comenzó su carrera tocando la guitarra y cantando en serenatas durante la adolescencia.

José José ha vendido más de 250 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los cantantes latinoamericanos más exitosos de la historia y hoy en día el artista más importante de México y del mundo.

Recibió 9 nominaciones al Grammy y numerosos reconocimientos a nivel mundial. Ha llenado recintos como el Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Las Dunas, el Auditorio Nacional, entre otros. Su música ha llegado a países no hispanoparlantes como Arabia Saudita, Japón, Israel, Egipto y Rusia. En su carrera como actor, protagonizó películas como Buscando una sonrisa, La carrera del millón, Gavilán o paloma, Sabor a mí y Perdóname todo, además en telenovelas como La fea más bella.