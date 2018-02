Lucero graba DVD en vivo

La intérprete eligió el Centro Cultural Roberto Cantoral para ofrecer un show y conferencia de prensa para el lanzamiento de “Más enamorada con banda”

Asael Grande

Luego de que el año pasado Lucero realizara su debut en la música regional mexicana, misma que le ha abierto nuevas puertas en el mundo del espectáculo, la cantante grabó en el Centro Cultural Roberto Cantoral, lo que será su próximo material discográfico en vivo: “Más enamorada con banda”, misma que presentará en concierto en el Auditorio Nacional, el próximo 6 de julio.

La producción “Más enamorada con banda” (que se publicará en el mes de abril), contó nuevamente con la producción de Luciano Luna, además de que contendrá temas inéditos, uno de ellos escrito por este último, uno más de Horacio Palencia y Carlos Rivera, y otro de Joss Favela.

“Ahora grabé este nuevo disco, después del éxito del disco ‘Enamorada con banda’, ahora ‘Más enamorada con banda’, es ésta secuela del disco anterior, que solamente tenía covers y canciones que a mí me gustaban mucho, y baladas de hace varios años, pero ahora quise incluir temas inéditos, de muy buenos autores, de Néstor Martínez y María Gerbert, y a mí me tiene muy contenta este tema, espero que a la gente le guste; otra canción inédita, ‘A pesar de todo’, es una composición de Carlos Rivera, que también es autor, que ha tenido mucho éxito en el mundo de la banda, y ésta canción, me gusta mucho, es una balada romántica, pero con banda suena bien sabrosa; este disco trae muchas ganas, mucha energía, mucha buena vibra”, dijo Lucero en conferencia de prensa.

Con más de 37 años de brillante trayectoria, Lucero consolida una vez más su versatilidad musical, al grabar ahora acompañada de la banda ADR, y de la mano del productor Luciano Luna, para traer un disco lleno de nostalgia bajo las notas de la tuba y la tambora: “para mí la música regional mexicana, siempre ha merecido todos mis respetos, ha sido algo que he llevado en mi corazón, y que en el disco anterior, haya tenido buena aceptación, y que hayan sucedido cosas importantes, como el tener Disco de Oro, es un gozo, es celebrar que la idea fue buena, que las ganas de grabar con banda funcionó, siempre en un nuevo proyecto siempre hay ganas de saber qué va a suceder, así que ahora me siento más cómoda, más a gusto, y por eso quise seguir grabando con banda, además del éxito que tuvo el disco anterior, pues para fusionarme con este género, como sucedió cuando grabé mariachi por primera vez, finalmente son unas ganas de difundir mi música mexicana, pienso que hoy en día, México está de moda, más que siempre, y en todas partes se escuchan las canciones de México, y gustan, y así sea el ‘Cielito’ tema, la gente lo canta, y se lo sabe, y la gente quiere venir a México, por eso quiero seguir trabajando por este camino de la banda, y que se pueden hacer muchas cosas en un género que está muy de moda actualmente”, finalizó Lucero, quien reafirma su intención de seguir consolidando una carrera en la música banda, misma en la que desea realizar un dueto con Julión Álvarez, próximamente.