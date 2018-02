Nace “Like” para conquistar todas las plataformas de entretenimiento

El proyecto musical del productor Pedro Damián busca a su último integrante en Brasil; el grupo musical contará con su propia serie de televisión, contenido digital y giras internacionales

Arturo Arellano

El productor de Televisa, Pedro Damián, se congratuló en lanzar la primera convocatoria para casting digital de la empresa, la cual va dirigida a jóvenes brasileños de 18 a 25 años, quienes quieran formar parte de un proyecto binacional entre México y su país, del que formarán parte otros 9 cantantes ya seleccionados, para dar vida a una agrupación musical, que a su vez contara con su propia serie de televisión denominada “Like”. La selección de este último integrante se llevará a cabo entre el 17 y 21 de febrero, periodo en el que se realizarán las visorias del material de los participantes vía internet y redes sociales para que la serie empiece su preproducción tentativamente en el mes de marzo.

En conferencia de prensa, Pedro Damián anunció que “Like es un concepto que nace en esta época en que jóvenes y grandes estamos en búsqueda de un like, cuando nos levantamos que la esposa o el esposo te digan ‘que bien te ves’, ya es un like. Lo mismo en redes sociales. el like tiene ya un gran valor. De manera que nuestro proyecto ‘Like’ será un programa de televisión multiplataforma, un proyecto que busca hacer nacer a un proyecto juvenil y musical al cien por ciento, quienes a su vez protagonizarán además de la serie de televisión, videobloggs, pomos, reality shows y web series”.

Detalló que “participa un elenco internacional con 10 jóvenes provenientes de diferentes países del mundo, quienes son internados en una escuela cosmopolita y de alto prestigio llamada justamente ‘Like’, en donde a través del amor, la amistad y la música tratarán de transformar su mundo interior y exterior. Ellos vienen de países como Estados Unidos, Brasil, España, Cuba, Colombia, Argentina, Japón, Perú, Israel y México, a quienes se sumará justamente el elemento que buscamos de Brasil con este casting digital, cuya convocatoria está siendo lanzada dirigida a jóvenes entre 18 y 25 años con el deseo de actuar, cantar y ser parte de este proyecto”.

Ante el recuerdo de su exitoso proyecto RBD, refiere que “las historias y personajes son diferentes, vivimos otra época, aquí lo que estamos buscando es comunicar y simpatizar con una parte medular de la sociedad, que es la inclusión. Queremos promover esto a través del entretenimiento. A pesar de ser una serie que arrojará un proyecto musical, no es igual a RBD, porque aquí nos haremos presentes en todas las plataformas. Habrá números musicales y artistas invitados pero no será una comedia musical. Todos los partícipes son heredados recientes de escuelas de actuación y están siendo preparados además con un entrenamiento intensivo en diferentes disciplinas como actuación danza música e incluso composición”. Refiere que “Televisa es ahora incluyente, autocrítica, que mira hacia adentro y busca conectar con las nuevas generaciones”.

La selección final de este casting digital será del 19 al 21 de febrero y en marzo comienza la preproducción de la serie “Like”, que contará con 160 capítulos, divididos en dos temporadas de 80 capítulos de una hora cada uno.