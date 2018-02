“El Bronco”, apuntado para ser candidato independiente único

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Extraña el silencio de Zavala, ¿pensará en reconciliación con Anaya?

Los días transcurren y varias versiones van y vienen en torno a si los candidatos presidenciales independientes punteros, podrían unirse para que sólo uno quede y aparezca en las boletas de las elecciones próximas.

El primero en apuntarse, desde luego, fue Jaime Rodríguez, “El Bronco”, quien supone que por el hecho de haber alcanzado el gobierno de Nuevo León prácticamente como candidato independiente, pues ya tenía ese derecho, pero se le olvida que no pasó mucho tiempo, cuando “El Bronco” decepcionó al electorado neoleonés que, con verdadera esperanza había votado por él.

Ayer el gobernador con licencia se reunió en un conocido hotel del rumbo de la avenida Paseo de la Reforma, ni más ni menos que con el senador con licencia, Armando Ríos Píter, quien también busca aparecer en las boletas en las elecciones de julio próximo, en calidad de candidato independiente, quien fue el que primero planteó dicha posibilidad.

Se supone que en esa comida, ni uno ni otro tocaron el tema, pero eso resulta, en el mejor de los casos, una ingenuidad. No puede ser posible que no lo hayan abordado, por ejemplo, porque no estuvo presente la tercera en discordia, es decir, Margarita Zavala.

Es más, tan tocaron ese tema “El Jaguar” y “El Bronco”, que acordaron tener una posterior reunión, no sólo con la exprimera dama, sino con el resto de los aspirantes presidenciales independientes a los que por cierto, casi nadie los conoce, y ni qué decir del ridículo que hizo Pedro Ferriz de Con, nada más por citar un ejemplo

Seguramente y no precisamente “por debajo de la mesa”, Rodríguez Calderón y Ríos Píter tocaron el punto; más aún, por lo que respecta al senador por Guerrero, mientras unos dicen que su crecimiento en esta aventura, fue por demás vertiginoso, hay otros que aseguran que el INE ya habría detectado que un buen número de firmas a favor del también llamado “Jaguar”, son “cachirules”, por decirlo de algún modo. ¿Será?

Por lo demás, no ha dejado de llamar la atención en los círculos políticos, el silencio que ha guardado la ex primera dama. En lo que va de la presente semana, solo se ha aparecido junto a su esposo, el ex presidente Felipe Calderón, en la misa en la que Carlos Aguiar Retes se convirtió en el Arzobispo Primado de México, en sustitución de Norberto Rivera.

Es más, no ha dejado de comentarse que dados los enfrentamientos que en el pasado reciente tuvo la señora de Calderón con el abanderado presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, no ha dicho “esta boca es mía”, respecto a los señalamientos que le hiciera un conocido semanario al “Jóven Maravilla”; de ahí que no sean pocos los que se pregunten si acaso la ex primera dama tendrá pensada alguna reconciliación con su adversario albiazul, o ahora se dará a la tarea de defenderlo. ¿Acaso algún integrante de la cúpula panista se le habrá acercado para susurrarle al oído?, o ¿qué habrá pasado?; ¿qué estará esperando?

Municiones

*** El Instituto Nacional de Rehabilitación rindió homenaje a Luis Guillermo Ibarra Ibarra, recientemente fallecido. El doctor Ibarra Ibarra siempre aseguró que su mayor logro fue formar a más de 500 médicos en la especialidad de rehabilitación con reconocimiento de la máxima casa de estudios, la UNAM. Además, fue creador del proyecto de consolidación de la medicina de rehabilitación en el país, dentro de las filas de la Secretaría de Salud Federal, que hoy encabeza el doctor José Narro Robles.

*** Todo un merequetengue se armó en Chiapas. La Junta de Gobierno de la Universidad de Ciencias y Artes del estado, le iba a entregar un doctorado honoris causa al titular de la Sedena, general Salvador Cienfuegos. Pero de manera un tanto cuanto repentina, echaron marcha atrás, pues resulta ser que siempre ya no, debido a toda la presión que se desató en la entidad.

Rodolfo Calvo Fonseca fue uno de los investigadores de dicha Universidad, de plano presentó su renuncia ante el anuncio, mientras que Andrés Antonio Fábregas Ruiz, uno de los fundadores de esa casa de estudios, dijo que se trata de una premiación que se da a personalidades mexicanas que han sobresalido en el ámbito social y cultural y las fuerzas castrenses no guardan la confianza del pueblo chiapaneco.

*** En su ambición desmedida por alcanzar la presidencia nacional de Concamín y al más puro estilo lopezobradorista de que si no gano yo, no hay democracia, Rodrigo Alpízar pretende engañar a quien se deje, negándose a aceptar la inminente derrota y difundiendo información falsa sobre apoyos a su favor, totalmente inexistentes. Ayer, teniendo como testigos a la mayoría de los presidentes de cámaras de las distintas entidades federativas, Gustavo Arballo se sumó al proyecto de Francisco Cervantes Díaz, quien con ello asegura el 85 por ciento de los votos. El resultado se hará oficial el próximo viernes, cuando se formalizará el triunfo de Cervantes Díaz.

*** Otro lugar donde se dio todo un revuelo fue en la delegación Miguel Hidalgo, donde fundadores de Morena, rechazaron de manera pública la imposición como candidato a esa alcaldía al diputado local, Víctor Romo. Antonio Zamora Gayosso y Julio Sosa López, informaron en conferencia de prensa que su llegada no es grata porque desde las filas del PRD, se dedicó a atacar a Morena. Habrá acciones de protesta, amén de que se presentará un escrito de inconformidad ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido de Andrés Manuel López Obrador, con copia a la candidata morenista al gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para impugnar esa candidatura. Zamora y Sosa, hicieron un llamado a la dirigencia del PT, para que se deslinden y no apoyen la candidatura de Romo.

*** Mientras, el susodicho abanderado, de manera contrastante, recibió el respaldo de militantes y simpatizantes, precisamente de Morena, que viven y trabajan en la Miguel Hidalgo, representantes vecinales, dirigentes de mercados, transportistas, comerciantes y colonos, entre otros, dieron la bienvenida a Romo Guerra y coincidieron en que es el mejor cuadro con que cuenta la izquierda para contender por la primera alcaldía en esa demarcación y se reunieron en la sede de Morena ubicada en esa demarcación.

morcora@gmail.com